После проведения 16 января президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым совещания по обеспечению населения энергоресурсами к решению проблем были подключены министерства обороны и внутренних дел, а также Национальная гвардия

Министерство обороны с вечера понедельника развернуло во всех районах Ташкента и ряде регионов страны палатки с полевой кухней, где жители могут бесплатно получить горячую пищу и согреться. Об организации в Ташкенте таких же палаток, действующих круглосуточно, сообщили также Национальная гвардия и МВД.

Корреспонденты «Газеты.uz» побывали в двух районах столицы, чтобы посмотреть, как работают пункты питания и обогрева, установленные Минобороны.

В Мирабадском районе в махалле «Биродарлик» электричества и газа нет уже пятый день. Температура воздуха в последние дни опускалась до -15 градусов Цельсия и ниже.

«Пятый день нет света, газа, вода замёрзла. За мои 78 лет никогда такого не видела. Чтобы согреться, хожу на солнце в шубе, потому что в комнате 8−10 градусов», — рассказала «Газете.uz» жительница махали пенсионерка Мушенкова.





«Еду дома не готовим. Сосед привёз воды в канистрах — поделился со мной. Чтоб в туалет сходить, топлю снег в течение дня. Ладно, мы взрослые, а детей жалко», — отметила она.

Рядом со школой №147 в армейской палатке солдаты рубят дрова, топят печь, кипятят воду и готовят плов. Жители собираются вокруг палаток.

В соседнем Яккасарайском районе в махалле Бабура также стоят палатки. Электричество отключилось накануне вечером. Жители собрались вокруг печки, пьют чай с печеньем, общаются и ждут плов.

«Печенье вам и детям дали?» — спрашивает маму с пятью детьми сотрудница махаллинского комитета.

«Да, нам сразу всё дали, в первую очередь», — кивает женщина. По её словам, они находятся в палатке с самого утра.

«Со вчерашнего дня нет света, газа уже неделю нет. Здесь нам всё предоставили. Будем здесь находиться, пока не вернут свет», — поделилась жительница махали «Мухандислар».

На улице рядом с палаткой военный оркестр играл музыку.





Дети вообще довольны все были происходящим. Для них это как игра, смена обстановки. И мелкие и постарше. Играли в игрушки и друг с другом, бегали

Министр внутренних дел Пулат Бобожонов посетил ряд махаллей столицы, чтобы ознакомиться с работой по устранению неполадок в электросетях.

Фото: Пресс-служба МВД.

За МВД закреплены пять районов столицы — Чиланзарский, Бектемирский, Яшнабадский, Юнусабадский и Мирзо-Улугбекский.

Фото: Пресс-служба МВД.

За Нацгвардией закреплены Мирабадский, Яккасарайский, Янгихаётский, Учтепинский и Сергелийский районы.

Фото: Пресс-служба Нацгвардии.

Командующий Нацгвардией Рустам Джураев посетил ряд махаллей и пообщался с жителями о проблемах с электро- и газоснабжением.

Фото: Пресс-служба Нацгвардии.

У палаток дежурят специально оборудованные автобусы для оказания психологической поддержки горожан.