Президент Шавкат Мирзиёев в своём выступлении на церемонии инаугурации в субботу предложил провести в Узбекистане конституционные реформы, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«На предвыборных встречах всех кандидатов [в президенты] представители электората выдвигали ещё одно важное предложение, которое сегодня требует сама жизнь, суть наших реформ. Это — проведение в стране конституционных реформ», — заявил глава государства. Он не уточнил, о каких именно реформах идёт речь.

«Если мы посмотрим на мировой опыт, то мы увидим, что во многих государствах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы», — отметил он.

«Поэтому мы также должны рассмотреть вопрос совершенствования нашего Основного закона, который определит наше сегодняшнее и дальнейшее развитие, прежде всего, ещё раз посоветовавшись с сенаторами и депутатами, широкой общественностью, нашим народом, изучив мировой конституционный опыт, тщательно обдумав», — сказал президент.