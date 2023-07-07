Группа жителей Ташкента выступила с обращением к президенту Узбекистана, в котором пожаловалась на строительную компанию Aziya Invest Favorit, которая построила дома в Яшнабадском районе столицы, получила от жильцов деньги за квартиры, но не оформила кадастры.

В обращении отмечается, что застройщик с 2019—2020 годов строит восемь многоэтажных жилых домов в комплексе «Иззат», некоторые из них полностью сданы в эксплуатацию, другие только строятся. По словам одного из жильцов, за два года компания построила только первый этаж дома, хотя продажа квартир идёт.

Он сообщил, что 2 августа 2021 года выплатил 100% суммы квартиры в 7-м доме на улице Иззат, 58, который ещё строится, однако позже стало известно, что застройщик год назад без уведомления собственника квартиры оформил вышедший кадастр на имя сотрудника компании. Жилое помещение было внесено в качестве залога для получения кредита в «Ипотека-банке».





По его словам, аналогичные случаи произошли в других домах. В результате застройщик не может погасить образовавшийся долг, из-за чего банки приходят в квартиры дольщиков или жителей, которые проживают в домах без кадастра, и просят их покинуть квартиру.

Кроме того, многие квартиры без ведома будущих владельцев оказались перепроданы третьим лицам.

Ещё один житель в интервью Kun.uz сообщил, что заключил договор на покупку квартиры 21 февраля 2022 года и оплатил 273,8 млн сумов. «За полтора года различные обещаниями сдача квартиры откладывалась. За этот период для строительства дома, за который я заплатил, не было использовано и палки», — сказал он.

Жители обеспокоены, что дело может быть забыто после выборов, а также переживают касательно инфляции при возврате денег, поскольку они покупали квартиры по 3,5−4 млн сумов за квадратный метр, а за прошедшие четыре года цены на жильё сильно выросли.





По данным издания, руководитель Aziya Invest Favorit Хайрулло Хатамов был заключён под стражу, из-за чего сотрудники компании сообщают жителям о приостановке работы фирмы.

Ещё один заявитель сообщил, что 14 февраля провёл оплату для покупки дома. Клиенту показали участок земли на улице Иззат и сказали, что здесь будет построен 58-й дом.

«Теперь ясно, что у компании нет прав собственности на эту землю. Менеджеры компании обманули более 1000 человек и продали недостроенные дома, не получив разрешения на строительство от соответствующих организаций. В результате более 1090 покупателей остались без денег и без жилья», — сказал заявитель.

Застройщик, как предполагается, изначально не собирался строить дома. Он установил самую низкую цену за квадратный метр в столице, «тем самым заманив в ловушку многих людей». Правоохранительные органы проигнорировали эту мошенническую схему, хотя жалобы были отправлены давно, пишет Kun.uz.

«Газета.uz» обратила внимание, что жители уже выступали с публичным обращением по поводу деятельности Aziya Invest Favorit летом 2021 года. Сообщалось, что застройщик не выдал кадастры собственникам и без их уведомления внёс в качестве залога 14 квартир для получения кредита в «Асакабанке».

«Мы приобрели квартиру в этом комплексе в сентябре 2020 года. Въехали сюда в октябре 2020 года. По договору застройщик должен был выдать нам кадастр к декабрю 2020 года. На сегодняшний день, к августу 2021 года, до сих пор кадастра нет. Более того, мы узнали, что наши квартиры находят под залогом у банка. Банк получил нашу квартиру от застройщика, собирается поставить её на аукцион и продать. Из-за этого мы останемся на улице. Получается, что оплата за квартиру, которую мы произвели в 100-процентном размере, уйдёт в воздух», — сообщила жительница.

По её словам, на тот момент все восемь домов находились под арестом, никто из жильцов не мог получить кадастр. Из-за того, что застройщик не выплачивал кредит, банк подал в суд и выиграл, став собственником 14 квартир. Жильцы остались под угрозой выселения.

В банке сообщили, что выдали кредит на строительство двух многоэтажных домов. В связи с финансовыми проблемами и не реализацией квартир на рынке недвижимости застройщик предложил банку несколько квартир для принятия на баланс в счёт погашения просроченной кредитной задолженности. После этого банк выставил квартиры на торги.

Таким образом, несмотря на скандал и невыплату кредита, компания следующие два года через своих сотрудников продолжала получать кредиты в других банках, оставляя в залог квартиры собственников.

Kun.uz со ссылкой на источник в прокуратуре сообщил, что ущерб жителям превышает 300 млрд сумов (около $25,9 млн), а представители компании «скрывались, чтобы избежать уголовного преследования».

Прокуратура Яшнабадского района открыла уголовное дело по части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), ведётся следствие.

Фото: makarenko_channel / Telegram.

7 июля обманутые жильцы направились в Кабинет министров, где их приняли представители правительства. Для решения проблемы создана правительственная комиссия по решению ситуации во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым и министром юстиции Акбаром Ташкуловым.

Министерство строительство и жилищно-коммунального обслуживания сообщило, что изучает ситуацию.

В Ташкентском городском управлении Агентства по кадастру заявили, что решением бывшего хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева Aziya Invest Favorit было выделено 5,2 га земли с правом постоянного пользования для строительства 8 многоэтажных домов.

На сегодняшний день на земельном участке площадью 0,9155 га сформированы кадастровые документы на 5 из 8 домов. Этим домам присвоены номера 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, и они прошли государственную регистрацию, говорится в сообщении.

Ещё три строящихся дома — 58/1, 58/2 и 58/8 — пока не получили кадастровые документы.

В управлении отметили, что инвестиционные договоры с гражданами и договоры об участии граждан в качестве дольщиков в строительстве многоэтажных домов не могут быть основанием для государственной регистрации права собственности. Для этого должен быть нотариально удостоверенный договор купли-продажи со стороны строительной организации, что утверждено положения о госрегистрации права на объекты недвижимости.

Из-за возникшей ситуации органы прокуратуры наложили запрет на эти дома, отмечается в заявлении.

О компании





Aziya Invest Favorit зарегистрирована 25 сентября 2009 года. Уставной фонд составляет — 30 млрд сумов. Занимается строительством жилых зданий. Учредителями указаны Камалитдин Ташпулатов Джураевич (33%), Хуршид Ташпулатов Хамидуллаевич (33%) и Нилуфар Хатамова Исроиловна (34%).