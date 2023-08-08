Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 5 августа встретился во дворце кино имени Алишера Навои («Панорамный») в Ташкенте с обманутыми гражданами, которые купили квартиры в домах строительной компании Aziya Invest Favorit. На встрече также присутствовали вице-премьер Ачилбай Раматов, хоким столицы Шавкат Умурзаков, более 10 министров и около 500 граждан. «Газета.uz» подготовила репортаж с мероприятия.

Глава правительства в начале выступления сообщил, что более 20% преступлений, зарегистрированных в стране на сегодняшний день, относятся к категории «мошенничество».

«Таких случаев становится всё больше. К сожалению, это свидетельствует о том, что наши люди радушные, доверяют всем и, хуже всего, уровень их правовой грамотности пока невысок. Когда мы две недели изучали документы [по делу Aziya Invest Favorit], мы выяснили, что договоры на эти квартиры не оформлялись на условиях купли-продажи. Граждане вошли в этот проект в качестве дольщиков. Вы знаете, что вы вошли в этот проект в качестве дольщиков? Оказывается, вы все — [участники] одной компании», — сказал он.

«Бессовестные люди, которые придумали эту пирамиду, настолько вошли в доверие нашего народа, что обещали сдать дом до конца 2025 года по нереальной цене, то есть 3,5 млн сумов за квадратный метр», — заявил Абдулла Арипов.

Премьер отметил, что люди при покупке квартиры и оплате ставили подписи без прочтения документов.

«Из-за этой пирамиды мы пришли к выводу, что законодательство в этой сфере должно быть строго регламентировано. Мы внесём предложения [в Олий Мажлис] по этому поводу», — сказал он.

Премьер-министр Абдулла Арипов. Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков и Абдулла Арипов.

Вице-премьер Ачилбай Раматов, возглавляющий правительственную комиссию по решению проблемы дольщиков, сообщил, что из-за предполагаемого мошенничества должностных лиц Aziya Invest Favorit проблемы возникли в общей сложности у 2668 граждан, купивших квартиры в строящихся и планируемых к постройке домов на улице Иззат в Яшнабадском районе. Пострадавшие разделены на две категории.

Первая категория. В декабре 2018 года было начато строительство 8 семиэтажных домов на 1513 квартир на земельном участке площадью 5,2 га. Из них четыре дома (№№ 3, 4, 5 и 6) уже сданы в эксплуатацию. Остальные четыре здания (№№ 1, 2, 7 и 8) ещё не достроены — строительство завершено в среднем на 90%.

Застройщик заключил договоры с гражданами на 1409 из 1513 квартир, а кадастровые документы выданы только 260 гражданам. Остальные 1162 квартиры являются проблемными.

Не заключены договоры купли-продажи также на 104 квартиры, которые ещё не построены. Однако 73 из этих квартир переданы на баланс банка и проданы. 10 квартир находятся в качестве залога в банке.

Ачилбай Раматов.

Вице-премьер отметил, что руководитель Aziya Invest Favorit Хайрулло Хатамов, не уведомив граждан, передал 608 квартир принадлежащим ему 17 компаниям, которые внесли имущество в залог, чтобы получить кредиты на 211 млрд сумов в банках. При этом займы выделялись на различные цели. 122 квартиры переданы на баланс банков из-за неоплаты кредитов, ещё 112 проданы. Остальные 374 квартиры пока находятся в залоге у банков.

Кроме того, ещё 133 квартиры проданы, договоры на них выданы двум индивидуальным предпринимателям.

«Не завершено строительство 459 квартир. Кроме того, гражданам не выдавались кадастровые документы на 72 квартиры из-за запрета со стороны налоговых органов. В настоящее время налоговый вопрос решён, и [документы] переданы гражданам», — сказал глава правительственной комиссии.

Ачилбай Раматов рассказал, что во втором случае застройщик незаконно разработал проект строительства домов на территории 4,5 га земли, принадлежащей ООО «Тошкент шахар сувтаъминоти» на улице Иззат, 58. Он отметил, что на основе несогласованного проекта была запущена продажа квартир населению.

«То есть предприниматель обещал за два-три года построить дом на земле, которая ему не принадлежит, обманывал граждан, раздавая договоры и собирая наличные деньги. Согласно неутверждённому проекту, планировалось построить 12-этажные жилые дома на 1696 квартир. Заключены договоры купли-продажи на 1106 квартир общей площадью 61766 кв. м. По договорам граждане оплатили наличными 163,4 млрд сумов. Сейчас это составляет 69% от общей суммы контракта», — сказал Раматов.

По договору стоимость 1 кв. м квартиры в виде «коробки» составляла 3,8−4 млн сумов (326−343 доллара), тогда как средние цены в новостройках Ташкента сейчас варьируются в районе 1374 долларов за 1 кв. м.

«Из 1106 граждан, подписавших договор, 321 уплатил 100% от суммы, 202 — более 70%, 298 — 50−70%, 228 — 30−50%, 51 — 30%. 6 граждан не провели оплату», — сообщил вице-премьер.

Как отмечается, 1060 из 1106 жителей дали показания в качестве потерпевших следственной группе Генеральной прокуратуры, проверена подлинность договоров и квитанций об оплате. Остальные 46 граждан ещё не явились на следствие, то есть пока не допрошены.

Ачилбай Раматов сообщил, что разработаны предложения по решению проблем, а также попросил премьер-министра продлить работу комиссии, пока проблемы не будут решены полностью.

Один из жителей заявил, что договоры, заключённые между бизнесменом и населением, необходимо пересмотреть.

Премьер-министр отметил, что прокуратура ещё не закончила свою работу, проблема изучается со всех сторон. Не стоит думать, что «те, кто обманул столько людей, не понесут своего законного наказания», заявил он.

«Наказание неизбежно. Потому что мы живём в правовом государстве, есть Конституция, законодательство работает… Просто нужно время, чтобы вникнуть в это. Любой желающий, даже прокуратура не могут в любое время прийти и проверить хозсубъект, не может и налоговая. Есть бизнес-омбудсман, есть свой порядок. После получения запроса в правительство была сформирована правительственная комиссия, в рамках которой Генеральная прокуратура и налоговые органы подняли все документы и обнаружили столько всего… Мы обо всём вам расскажем. Здесь была пирамида. Все получат наказание за то, что они сделали», — сказал Абдулла Арипов.





Глава правительства поручил ответственным лицам проверить качество домов, построенных компанией, и решить проблемы до наступления зимы. По этому вопросу также будет создана отдельная комиссия.

Член комиссии, прокурор Ташкента Эркин Юлдашев заявил, что «предприниматель изначально начинал свою деятельность с мошенничества». По его словам, Хайрулла Хатамов, владеющий 34% Aziya Invest Favorit, «был ранее судим 14 раз в экономических судах».





«На предпринимателя наложен домашний арест. Конфисковано имущество на сумму более 200 млрд сумов на территории страны, принадлежащее ему и членам его семьи. В настоящее время принимаются меры по выявлению и аресту дополнительного имущества. Эти мероприятия проходят не только в Ташкенте, но и в других регионах. В некоторых случаях одна квартира была продана другому человеку, некоторые квартиры были заложены в банке. Есть четыре, пять подобных случаев. Конечно, по всему этому будет проведено полное расследование. В ходе следствия было допрошено более 2000 граждан. Следственные действия продолжаются», — сказал прокурор города.

Варианты решения проблемы первой категории граждан

Согласно первому варианту, правительственная комиссия выбрала 11,4 га свободного земельного участка на массив «Йик ота» в Бектемирском районе для строительства здесь многоэтажных жилых домов. На первом этапе подготовлено проектное предложение по строительству на 4,4 га этого участка 16 железобетонных домов монолитного типа высотой 9 и 12 этажей. Там планируется построить 1104 квартиры общей площадью 61766 кв. м.

Для снижения стоимости строящихся домов предлагается провести инженерно-коммуникационные сети и благоустроить массив за счёт средств республиканского бюджета. Из местного бюджета намечено выделить 29 млрд сумов на строительство до конца года школы на 990 мест. Здесь также построят детский сад.

Комиссия приняла предложения от крупных подрядных организаций по строительству многоэтажных домов в этом районе. Среди них были выбраны компания «Узшахар Курилиш Инвест», Yangi Zamon и Gold Step Invest.

Разработка проектно-сметной документации на строительство домов и проведение экспертизы будут завершены к 1 октября. Если работы разрешат вести параллельно с проектными работами, то строительство начнётся 10 августа, а к концу 2024 года дома будут сданы в эксплуатацию. Правительственной комиссии поручено определить стоимость квартир для обманутых дольщиков не выше 6 млн сумов за кв. м.





Готовые квартиры будут безвозмездно переданы 320 гражданам, оплатившим 100% по договору, заключённому с предыдущей подрядной организацией. Остальным гражданам, которые провели частичную оплату (около 779 человек), также предоставят квартиры, но они должны будут оплатить оставшуюся часть суммы по повышенной цене от новых застройщиков.

В случае изменения общей площади квартиры, приобретаемой гражданами на основании инвестиционного договора, заключённого с предыдущей подрядной организацией, доплата производится за увеличенную часть по новой стоимости.

Желающим вернуть свои деньги возвратят средства после окончания следствия и судебного разбирательства за счёт продажи имущества застройщика в пользу государства. При этом расследование и судебное разбирательство займёт определённое время.





Согласно второму варианту, планируется построить на свободной площади 11,6 га массива «Йик ота» 34 железобетонных дома высотой 9, 12 и 16 этажей на 3120 квартир общей площадью 226 тысяч кв. м. Проект намечено реализовать в два этапа.

Объекты инфраструктуры предлагается построить за счёт республиканского бюджета на 113 млрд сумов. Строительные работы будут выполняться компаниями «Узшахар Курилиш Инвест», Yangi Zamon и Gold Step Invest.

Квартиры пострадавшим гражданам будут распределять так же, как и в первом варианте.

За проект и строительные работы будет отвечать Даврон Адилов (перешёл в Дирекцию по строительству «Нового Ташкента») и начальник Инспекции по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, бывший хоким столицы Козим Тулаганов.

Правительства комиссия будет также контролировать этот процесс.

Решение по второй категории

Что касается второй категории, комиссия предложила до 1 сентября оформить кадастровые документы для 72 граждан, которым сняли запрет с квартир со стороны налоговых органов.

Предложено повторно рассмотреть в суде дело о 122 домах, переданных на баланс банков, и 374 домах, находящихся в залоговом обеспечении по кредитам, и заменить их в залоге на имущество застройщика, арестованного в ходе следствия. Таким образом, до 1 октября планируется возвратить 458 квартир собственникам.

Комиссия также предложила возвратить собственникам 59 квартир, взятых на баланс банка и переданных Агентству по государственным активам, а сумму взыскать с арестованного имущества застройщика. Гражданам, которые провели полную оплату, власти оформят документы до 1 октября.

Строительство недостроенных четырёх многоэтажных домов намечено завершить под контролем правительственной комиссии с выделением дополнительных средств. Дома могут сдать в эксплуатацию до 1 ноября.

После завершения строительных работ с 1 ноября гражданам будут выданы кадастровые документы на 459 квартиры. За завершение строительства и решение проблем жителей, связанных с кадастром, будут нести личную ответственность первый заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов и хоким Яшнабадского района Бахтиёр Рахмонкулов. Штаб рабочей группы будет находиться в офисе продаж, расположенном в подвале построенных домов на улице Иззат.

Собственникам 113 квартир, чьё имущество оформили на двух лиц (индивидуальных предпринимателей), и 53 квартир, переданных на баланс банков, которые затем были проданы, также предоставят жильё. Квартиры выделят в строящихся домах на улице Иззат или при нехватке — на массиве «Йик ота» в Бектемирском районе на основе договоров и квитанций об оплате.

Для того, чтобы гражданам, заключившим договор о покупке квартир в недостроенных домах, было удобнее оплатить оставшуюся часть суммы, возле массива на улице Иззат откроют кассу банка.

С учётом переезда жителей в 2024 году на свободном участке школы №67, расположенной недалеко от этого массива, будет построен дополнительный корпус на 990 мест, а также дополнительное здание на 180 мест на территории детского сада №143.

Репортаж подготовлен корреспондентом «Газеты.uz» Миролимом Исажоновым и оператором Евгением Сорочиным. Монтажёр — Искандар Мирзаахмедов.