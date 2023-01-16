В связи с холодной погодой хокимият Ташкента 12−16 января организовал бесплатную раздачу плова сотрудникам коммунальных служб, управления благоустройства, службы безопасности дорожного движения, а также нуждающимся семьям. Раздача горячей еды проводилась в ряде банкетных залов города с утра до вечера.

Корреспонденты «Газеты.uz» поговорили с посетителями банкетных залов Мирзо-Улугбекского и Шайхантахурского районов.

В субботу в ресторане Royal Rose в Мирзо-Улугбекском районе кипели два 50-килограммовых казана. По словам повара, 100 кг плова хватит на 800−900 человек. Раздача началась в 11 утра.

По словам главы центра по работе махаллабай и развития предпринимательства хокимията Мирзо-Улугбекского района Алишера Муродова, пять банкетных залов района готовят по 100 кг плова каждый день. Он добавил, что еду раздают в том числе гражданам из «железной», «женской» и «молодёжной» тетрадей. Горожане приходят на обед по расписанию, отметил Алишер Муродов.

«Людям с инвалидностью и пожилым еду разносят председатели махаллинских комитетов, помощники хокимов и молодёжные лидеры», — добавил Алишер Муродов.

Сотрудница службы благоустройства Феруза Норова отметила, что работники обрадовались бесплатным обедам.

«Мы очень обрадовались, когда узнали, что раздают плов. Только что пообедали. Благодарим ответственных за внимание. Хотим, чтобы такая работа продолжалась, и нам всегда уделяли такое внимание», — сказала женщина.

Феруза Норова добавила, что сотрудники благоустройства получают низкую зарплату и работают в тяжёлых условиях труда.

«Мы были бы рады, если бы нам подняли зарплату и улучшили условия труда. В наших раздевалках холодно, условий нет. Поэтому иногда простужаемся, — сказала Феруза Норова. — Если бы это учли и утеплили наши служебные помещения, мы были бы рады. Нам также тяжело добираться из дома до работы и с работы домой. Этой зимой ежедневно тратим на дорогу 20−30 тысяч сумов, другого выхода у нас нет. Хотелось бы, чтобы и на это обратили внимание».