Крайне редко в Узбекистане увольнение руководителя государственной организации вызывает столько сожаления и эмоций, как в случае с председателем правления Uzbekistan Airports (оператора аэропортов страны) Рано Джураевой. За новостью о её увольнении последовали многочисленные публикации поддержки и благодарности за кардинальные реформы, совершённые всего за два с половиной года.

Отсутствие каких-либо объяснений со стороны госорганов вызывает вопросы и заставляет строить разные догадки. Всего за несколько часов до новости об увольнении Рано Джураевой Министерство транспорта сообщило об увеличении пассажиропотока в аэропортах страны, количества авиакомпаний, летающих в Узбекистан, и, соответственно, количества выполненных рейсов в первом полугодии. Следом последовало сообщение о расторжении трудового договора с Рано Джураевой, внёсшей «вклад в развитие инфраструктуры аэропортов, совершенствование системы управления компанией и улучшение её финансово-экономических показателей».

Единственным публичным сигналом недовольства руководством Uzbekistan Airports стало недавнее заявление Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей о том, что к залу прилёта международных линий доступ имеют только машины единой службы такси Uzbekistan Airports (оператор такси был выбран через аукцион, условия конкурса учитывали требования безопасности).

Кроме того, комитет назвал «ограничением конкуренции» установленный размер платы за парковку на стоянках у международного аэропорта, хотя стоимость часа парковки (10 тысяч сумов на стоянках у терминала и 5000 — на стоянках подальше) вполне соответствует ценам на стоянках столичных рынков, а первые 10 минут стоянки для всех машин являются бесплатными.

Об обсуждении в правительстве планов уволить Рано Джураеву «Газета.uz» со ссылкой на источники сообщила за день до этого. Информация о таких планах появлялась и раньше, но в этот раз они сбылись. Менее года назад — осенью 2022 года — трудовой договор с Рано Джураевой был продлён на три года. Исполняющим обязанности компании стал её первый заместитель Жавлонбек Умарходжаев.

«Газета.uz» проанализировала работу Рано Джураевой на посту Uzbekistan Airports и попыталась узнать, что могло стать причиной увольнения.

Кто такая Рано Джураева

Рано Джураева и вице-премьер Жамшид Ходжаев на церемонии подписания соглашения между Uzbekistan Airports и сингапурской Changi Airports. Май 2023 года. Фото: «Газета.uz».



Ранохон Фрунзевна Джураева родилась 7 марта 1957 года. После окончания Московского авиационного института и аспирантуры в 1986 году защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую расчётам динамики полёта беспилотных летательных аппаратов. Изучала международные экономические отношения во Всероссийской академии внешней торговли. В Гарвардской бизнес-школе изучала стратегии финансового менеджмента.

Как пишет РБК, в 1995 году российский миллиардер Дмитрий Каменщик, на тот момент взявший под контроль грузовой терминал аэропорта Домодедово, пригласил Рано Джураеву в бизнес. Аэропорт обслуживал всего 2 миллиона пассажиров в год. Когда в 2005 году она уходила из Домодедово, аэропорт обслуживал уже около 14 миллионов пассажиров.

Рано Джураева также возглавляла Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие Роскосмоса). С 31 марта 2019 года по март 2020 года работала генеральным директором ООО «C7 космические транспортные системы» (S7 Space).

Бывший сотрудник «Ист Лайна», работавший в компании с Рано Джураевой, характеризует её как «целеустремлённого и авторитарного руководителя», который любит амбициозные задачи.

Сотрудник Uzbekistan Airports подтвердил, что «у неё сложный характер»: «Она очень непростой человек. У неё сложный характер… Авторитарная очень. Это многим не нравилось. Она могла стукнуть по столу и сказать: „Будет так! И это не обсуждается“. И в большинстве случаев она оказывалась права, хотя на первый взгляд это казалось сумасшествием».

Рано Джураева «жёстко пресекала взятки, откаты и так далее, — рассказал сотрудник, пожелавший остаться анонимным. — Не секрет, что многие привыкли воровать. От этого сложно отучить. Воруют всё: от салфеток и мыла до авиатоплива. Боролась с этим. Специально подняла людям зарплаты в два раза».

Создание Uzbekistan Airports

В ноябре 2018 года Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» была реорганизована, и на её базе были созданы отдельные АО — Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.

В указе президента отмечалось, что устаревшая и непрозрачная система управления, совмещающая в себе функции государственного регулирования и коммерческой деятельности, не позволяет внедрить на предприятиях отрасли современную систему менеджмента, обеспечить их финансовую устойчивость и рентабельность.

Чрезмерная монополизация гражданских авиаперевозок, в том числе эксплуатации наземной инфраструктуры, привела к значительным отставаниям от мирового уровня оказания услуг в данной сфере, а также нерентабельности отдельных аэропортов страны, говорилось в документе.

Перед Uzbekistan Airports были поставлены задачи разработки и реализации стратегий долгосрочного развития аэропортов, привлечения инвестиций для совершенствования инфраструктуры аэропортов, поддержания высокого уровня обслуживания пассажиров авиаперевозчиков в аэропортах, создания для них всех необходимых комфортных условий и другое.

С момента создания Uzbekistan Airports в августе 2019 года компанией руководил Ровшан Исмаилов.

Пандемийный 2020 год Uzbekistan Airports завершила с убытком в размере 4,3 млрд сумов. Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports, наиболее сильно пострадавшие от карантинных ограничений, получили отсрочку по кредитам на 122 млн долларов и налоговые льготы более чем на 60 млрд сумов.

Приход в Uzbekistan Airports и достижения

Рано Джураева с министром транспорта Илхомом Махкамовым (он тогда одновременно возглавлял Uzbekistan Airways) на презентации у президента. Апрель 2021 года.



Рано Джураева возглавила Uzbekistan Airports в феврале 2021 года. Уже в апреле она презентовала президенту план трансформации компании: снижение затрат, отказ от «котлового» метода учёта расходов, оптимизация закупок, снижение аэропортовых сборов и стоимости наземного обслуживания, реконструкция аэровокзала Ташкента и другое.

Было предложено объединить под единым руководством 11 аэропортов. В результате Uzbekistan Airports стала управляющей всех аэропортов Узбекистана.

В конце октября 2021 года в составе Uzbekistan Airports была создана дочерняя хендлинговая компания Uzbekistan Airports Нandling. Предприятие начало предоставлять услуги по регистрации, доставке и посадке пассажиров на борт, обработке и доставке багажа, наземному обслуживанию воздушных судов, загрузке питания на борт, а также услуги аэровокзального комплекса — комната матери и ребёнка, медпункт и справочная служба.

В 2021 году Uzbekistan Airports впервые с создания вышла на прибыль, заработав 103 млн сумов. По итогам девяти месяцев 2022 года чистая прибыль достигла уже 316,1 млрд сумов.

Рано Джураева в интервью Alter Ego летом 2022 года отмечала, что при трансформации сферы «многие вопросы зависают, потому что нет понимания, как их делать в министерствах и ведомствах».

«Мы разбирали вопросы со ставками [аэропортовых] сборов. Как они должны формироваться для национального авиаперевозчика, для иностранных компаний, какая мировая практика? Мы разбирались в очень многих вопросах, связанными с трансформацией экономики по стандартам МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности — ред.). Сейчас очень много нормативных актов, которые надо менять. Они устарели, 90-х годов», — говорила она.

При ней была начата реконструкция международного терминала аэропорта Ташкента, был открыт новый зал вылета, объявлен курс на упрощение доступа в аэропорты — в международном аэропорту столицы открыли въезд автомобилей на эстакаду, упрощено прохождение таможенного контроля, в аэропортах Узбекистана был, наконец, узаконен авиаспоттинг и внедрено множество других изменений.

Головной болью Uzbekistan Airports были и остаются нелегальные таксисты, справиться с которыми уже много лет не в состоянии ни Служба безопасности дорожного движения (её инспекторы также закрывают глаза на беспорядочную парковку на проезжей части), ни какие-либо другие силы. «Это не просто негативный имидж страны, это угроза безопасности пассажиров», — заявляла Рано Джураева. Прошлой осенью в международном аэропорту Ташкента заработала собственная служба такси с фиксированными ценами.

Весной текущего года начала выполнять рейсы региональная авиакомпания Silk Avia, учреждённая Uzbekistan Airports. Появилась связь по воздуху между городами, многие годы лишёнными такой возможности. Подняв компанию на ноги, Uzbekistan Airports намеревалась в дальнейшем передать её в частный сектор.

На днях Uzbekistan Airports отчиталась об увеличении за первое полугодие совокупной прибыли на 30%, объёма налоговых отчислений — на 47% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Пассажиропоток в аэропортах страны вырос на 35% до 4,7 миллиона человек, а в аэропорту Ташкента — на 39% до 3 миллионов. До конца года ожидается 9,2 миллиона пассажиров, в столичном аэропорту — порядка 7 миллионов.

К сегодняшнему дню компания разработала и передала на утверждение концепцию и технико-экономическое обоснование для модернизации аэропортов Бухары и Ургенча. На стадии разработки находятся концепция и ТЭО для аэропорта Намангана. Кроме того, ведётся работа над проектом модернизации аэропорта Ташкента совместно с консультантами сингапурского аэропорта Changi.

«Показала, какой должна быть планка профессионала»

Рано Джураева и официальные лица объявляют начало полётов региональной авиакомпании Silk Avia 24 апреля 2023 года. Фото: «Газета.uz».



Эксперт в сфере государственного управления и член наблюдательного совета Uzbekistan Airways Азиза Умарова за день до увольнения Рано Джураевой написала: «Приглашение менеджера такого уровня, как Джураева было самым важным решением президента в обеспечении последовательной реализации реформ [в авиационной сфере]».

«Человек, сочетающий в себе профессионализм, который на голову выше всех возможных людей на её месте. Несгибаемая воля и выдержка», — отметила она.

После появления новости о расторжении договора Азиза Умарова написала: «Мне абсолютно непонятна торжествующая реакция среднего звена компании Uzbekistan Airways под новостями о её уходе».

«Дорогие авиабилеты, маржа на чартерах через турфирмы в ОАЭ, Турцию и Юго-Восточную Азию вместо развития стратегической карты полётов — к АО Uzbekistan Airports никакого отношения не имеет», — подчеркнула она.

«Аэропорты, за небольшим исключением, как раз дали то, что вызывает у пассажиров позитивные эмоции. Новый терминал, порядок, амбициозное видение и стратегические планы. Фронт работы просто колоссальный», — отметила Азиза Умарова.

«Рано Джураева привела в порядок бухгалтерию аэропортов, сделав их прибыльными. А затем занялась закупом спецтехники, которой просто не было в аэропортах… Хозяйской рукой достроила новый терминал главных воздушных ворот столицы», — добавила она.

Эксперт отметила, что Рано Джураева впервые подняла вопрос об отсутствии очистных сооружений во всех аэропортах Узбекистана, из-за чего «вся страшно токсичная противообледенительная жидкость с самолётов все эти 30 лет идёт прямиком в общую канализацию, а оттуда на наши с вами поля».

«Джураева своими руками создала за полгода малую авиацию, которую другие не смогли создать за 30 лет», — отметила также Азиза Умарова.

11 августа планировалось открыть капсульный отель для трансферных пассажиров в аэропорту Ташкента.

«Я благодарна Рано Фрунзевне за то, что она нам всем показала, какая должна быть планка профессионала. Видимо, слишком высокая и недосягаемая для людей, считавших себя все эти годы большими специалистами в авиации», — подчеркнула она.

«Её реформы много кому перекрывали кислород»

«Газета.uz» писала, что в правительстве планируют уволить Рано Джураеву, за день до официального сообщения. Источник редакции в авиационном секторе сообщил, что решение о смене руководства Uzbekistan Airports стало неожиданностью для Рано Джураевой.

По данным собеседника, на собрании, где объявили об уходе Рано Джураевой, ей выразили благодарность за вклад в развитие сферы, «торжественно надели белый чапан и подарили картину в золотой раме».

До этого «мощный» сигнал недовольства Рано Джураевой был весной, когда сменилось руководство Uzbekistan Airways. Её тогда сильно отчитали, заявив, что аэропортам нужен хороший руководитель, рассказывали тогда источники.

«Что на самом деле произошло? За эти два года она нажила очень много врагов. Её реформы много кому перекрывали кислород. Камнями преткновения были авиатопливо для заправки самолётов, посредники при организации рейсов, стоянка у аэропорта и другие», — сказал собеседник.





«Стоянка — это золотая жила. По предварительным подсчётам, доходы со всех семи парковок у аэропорта Ташкента могут составлять от 500 до 800 тысяч долларов в месяц», — заявил собеседник. Проверить эти данные «Газета.uz» не смогла.

Зимой Uzbekistan Airports объявила планы построить две зоны для встречающих у терминала прилёта международного аэропорта Ташкента, поскольку в здании терминала, построенном в 2018 году, не предусмотрели приём встречающих. Люди вынуждены и в жару, и в холод находиться на улице. Перед терминалом был демонтирован навес, где встречающие укрывались от непогоды, чтобы построить закрытую зону, но работы вскоре прекратились. Каких-либо объяснений не последовало.

По словам источника, отношения у Рано Джураевой с некоторыми руководителями «были натянутыми». «Ещё и потому, что она вела себя совсем не по-восточному. Могла ответить, „задвинуть“, показать, что знает больше, чем собеседник».

«Газета.uz» ранее слышала, что не всем нравилось масштабное пиар-сопровождение всех изменений в аэропортовой сфере. Но грамотный подход к освещению новостей и открытость, которую постоянно демонстрировала компания, начиная с её руководителя, действительно изменили отношение к аэропортам.

В упомянутом выше интервью Alter Ego год назад Рано Джураева признавала наличие давления, которое ей приходилось преодолевать. При этом она отмечала: «Я стараюсь его не замечать. Я делаю своё дело… Важно, что меня поддерживают премьер-министр, президент». Она отмечала, что больше всего контактирует с министром транспорта, который «как младший брат помогает во всех вопросах». «Есть многие моменты, которые он снимает, я даже не знаю об этом, а он снимает», — сообщала она.

Собеседник видит связь с проверками Комитета по развитию конкуренции деятельности службы такси в аэропорту с расторжением договора. Подтвердить это официально не удалось.

Рано Джураева «не собиралась покидать пост, у неё были грандиозные планы».

«Почти во всех аэропортах идут стройки, закупается новая техника. Главные цели — превратить Ташкент в авиахаб и вывести в прибыль региональную авиакомпанию Silk Avia», — рассказал собеседник.

«Газета.uz» пыталась узнать в правительстве, Минтрансе и других ведомствах возможные причины увольнения Рано Джураевой, однако никто из собеседников не смог рассказать какие-либо детали.

В пресс-службе Минтранса сообщили, что, согласно законодательству, в акционерных обществах, которым является Uzbekistan Airports, вопросы утверждения организационной структуры, образование исполнительного органа, избрание или назначение руководителя и досрочное прекращение его полномочий относятся к компетенции общего собрания акционеров.

Интервью Рано Джураевой проекту Alter Ego