Посреди длительных выходных по случаю надвигавшегося Навруза, 19 и 20 марта, состоялось заметное для мирового культурного сообщества мероприятие ― первый Boiler Room в Узбекистане. Неординарный для страны праздник, проведённый под эгидой британской музыкальной платформы с многомиллионной базой виртуальных поклонников, привлёк внимание к достижениям электронной сцены Ташкента и негласно поставил его на карту клубных столиц. Музыкальный обозореватель Руслан Тихонов рассказывает, какой предстала местная публика, кто ответственен за приезд «Бойлера» и какие перспективы открывает перед нами историческая коллаборация.

Прежде чем приступить, необходимо разобраться, что же такое Boiler Room. История проекта началась в 2010 году с одноимённой серии вечеринок «для своих» в маленьком помещении бывшей бойлерной на окраине Лондона. Каждую неделю лучшие диджеи города и гостившие в нём продюсеры приходили туда крутить музыку в своё удовольствие для 10−30 приятелей по клубной сцене, а организатор Блейз Белвилл в какой-то момент решил транслировать всё происходящее через дешёвую веб-камеру. Эксклюзивность стримов с участием влиятельных музыкантов (Theo Parrish, Jamie xx, SBTRKT, Hudson Mohawke, James Blake и т. д. ) моментально вызвала резонанс, а затем придуманный формат распространился и на вместительные площадки сначала Лондона, а далее ― всего мира.

Тут важно уточнить, что кураторами Boiler Room за пределами Великобритании зачастую выступают локальные промоутеры, которым в целях документирования актуального состояния сцены предоставляется свобода выбора артистов, и не всегда электронно-танцевального жанра. В свою очередь, Узбекистан стал новой страной-участницей международной платформы по конкурсной программе Broadcast Lab, предоставляющей гранты таким организаторам. Авторами победившей прошлым летом заявки стали основательницы лейбла Sublimation Сабина Иноятова и Мадина Ишмурадова ― уроженки Чирчика.





«Мы выиграли грант с первого раза, подготовив основательный проект на десять страниц: с фотографиями, видео, описанием контекста и истории культуры Узбекистана, а также причин, по которым узбекских артистов должны узнать во всём мире. „Институт Солнца“ и Музей национально-прикладного искусства фигурировали как локации Boiler Room с самого начала. „Институт Солнца“, потому что Ташкент ― это город Солнца. Мы считаем эту локацию уникальной не только из-за пейзажа, но также и потому, что она является символом инноваций и альтернативной энергии. Музей прикладного искусства, потому что это уникальное место в Ташкенте, где представлено более четырёх тысяч экспонатов народного и современного прикладного искусства Узбекистана. Нам хотелось показать наши орнаменты, резьбу, узоры», ― рассказала одна из кураторов узбекистанского Boiler Room Мадина Ишмурадова.





Тщательно подобранные локации выступили символическими мостами между искусством прошлого и настоящего и объединили национальные инструменты и синтезированные ритмы. В первый день Boiler Room на территории гелиокомплекса «Физика-Солнце» прозвучала танцевальная музыка за авторством продюсеров Sabinē (она же Сабина Иноятова из Sublimation), Kebato (он же организатор фестиваля «Стихия» Отабек Сулейманов), Josef Tumari, Mari Breslavets и Xyarim.





Нередко в диджей-сетах каждого из участников лайнапа можно было услышать и восточные мотивы в сочетании с ритмами техно, хауса, транса, хардбаса и эксперимéнтала, что усиливало чувство принадлежности музыкантов к собственным корням. Посреди электронно-прогрессивного изобилия памятными моментами фестиваля остались танцы под классические хиты «Sen Borsan» группы Setora и «Samarqand» Насибы Абдуллаевой.

Чтобы попасть на вечеринку, требовалась определённая удача. По классической схеме Boiler Room все желающие подавали заявки на включение в список гостей, а за два дня до фестиваля запустился случайный отбор счастливчиков.

Такое распределение приглашений обеспечило контрастность публики. Подобное внешнее разнообразие хотелось бы чаще видеть в современном Ташкенте ― свободном в самовыражении, мультикультурном и одновременно внимательном к традиционной культуре. Впору ли говорить об эстетическом формировании среднеазиатского футуризма?





Помимо Sublimation, со-организаторами Boiler Room выступило объединение MOC и ответственные за проведение отечественного, туристически привлекательного фестиваля «Стихия», который в августе переберётся в Бухару после трёх лет базирования в каракалпакском Муйнаке.

Полученный грант Broadcast Lab в размере 7 тысяч фунтов помог команде обеспечить обе локации «Бойлера» передовым звуком, эффектной световой инсталляцией, украсившей массивное сооружение солнечной печи, а также решить прочие организационные вопросы и выплатить гонорары музыкантам второго дня ― ансамблю прославленных исполнителей народной музыки во главе с заслуженным артистом Узбекистана Тоиром Козиевым.

Заслуженный артист Тоир Козиев и продюсер Ален Исмаилов. Фото: Рахим Калыбаев / sublimation.

Частичную финансовую помощь оказал Британский совет, который предоставил все условия для приезда из Британии сразу шести представителей Boiler Room, вызвавшихся по максимуму осветить историческое событие на своих ресурсах. Не все знали (изначально даже и местные организаторы), но с недавних пор бродкаст-платформа перестала транслировать события в прямом эфире, поэтому выпуск отснятого в Узбекистане материала ожидается в апреле.

«Любой организатор знает, что фестивали такого масштаба делаются за гораздо больший бюджет. Принимая во внимание существование огромного количества затрат на звук, свет, клининг, аренду оборудования, охрану и т. д. (даже если расчёт идёт по себестоимости), нам помогли наши со-организаторы MOC и Stihia, местное комьюнити, вендоры и директоры локаций. Так как ивент состоялся c участием большего количества людей, нежели планировалось ранее, мы были вынуждены договориться с артистами первого дня на выступление без гонорара. Однако музыканты второго дня его получили», ― делится Мадина Ишмурадова.

Музей народно-прикладного искусства стал местом сосредоточения традиционной части программы Boiler Room. Хедлайнерами стали музыканты Тоир Козиев, Азизбек Каландаров, Гуломжон Мухамеджанов, Джайхарбек Исмоилов, Мансур Ахмедов, Отабек Собирджонов, показавшие зрителям колоритный звук инструментов дутор, доира, гиджак, най, канун, уд и сато. Но и тут не обошлось без электронного вмешательства продюсеров Юрия Ходжаева и Алена Исмаилова.

Сюрпризом дня стали танцы и народные пения на открытом воздухе возле стен музея. Британская делегация снимала всё на камеры и испытывала восторг от совершённой поездки, а уже после, по словам Мадины Ишмурадовой, подтвердила проведение Boiler Room в Узбекистане на постоянной основе.

Фото: Рахим Калыбаев / sublimation.



Можно было бы подумать, что напрашивается сотрудничество в формате отдельной сцены Boiler Room на ближайшую «Стихию» на примере других западных фестивалей, но Мадина опровергла такую перспективу. По её словам, из-за сложной подготовки анонс следующего события должен состояться в начале осени.

Находясь на одном из культурных рубежей мира, альтернативный Узбекистан в 2023 году делает выбор в пользу глобализации, но с сохранением идентичности. Как сейчас можно наблюдать, стремление к изоляции не приводит к благим последствиям, а культурный обмен наоборот ведёт к формированию здоровой среды и открытого общества.

Чего хотелось бы и дальше избегать от приобретённых возможностей в будущем, так это иерархического распределения «проходок» на следующие мероприятия. В кодексе Boiler Room и его системе отправки приглашений это противодействие непотизму как раз и заложено.