Политика
Шавкат Умурзаков утверждён хокимом Ташкента
Хокимом Ташкента утверждён Шавкат Умурзаков, который больше года работал исполняющим обязанности хокима столицы. Выступая на сессии столичного кенгаша, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что назначать хокима для города непросто.
Президент дал старт строительству первых объектов в Новом Ташкенте (+фото, видео)
Президент запустил строительство первых объектов в Новом Ташкенте: кампусов Университета «Янги Узбекистон» и Ташкентского госпедуниверситета, Национальной библиотеки, Национального театра и других. «Не случайно строительство нового города начинается с обителей знаний и духовности», — сказал он.
Президент указал на неиспользуемый потенциал районов Ташкента на примере Юнусабада
Шавкат Мирзиёев на сессии столичного кенгаша объяснил, как нужно работать для повышения доходов населения, на примере Юнусабадского района. Он указал на большую разницу в развитии махаллей и доходах в центре Ташкента и на его окраине и заявил, что в район можно привлечь 600 млн долларов инвестиций.
«В результате теракта в Подмосковье международная ситуация становится ещё более серьёзной» — президент
В связи со сложной ситуацией в мире, конфликтом на Ближнем Востоке и «между основными партнёрами» Узбекистана важной задачей является снижение негативного влияния на экономику и доходы людей, заявил президент. Он отметил, что ситуация в мире стала ещё более серьёзной после теракта в Подмосковье.
Экономика
Объявлены новые меры поддержки трудовых мигрантов
В Узбекистане разработали меры по облегчению доступа граждан на внешний рынок труда и поддержки вернувшихся на родину. В посольствах введут должности атташе по трудовой миграции, откроют круглосуточные колл-центры, создадут центр обучения языкам и подготовки к работе, компенсируют часть расходов.
«Зарплаты от $1500 до $3000». Министр занятости — о спросе на работников в развитых странах
Глава Минзанятости и сокращения бедности Бехзод Мусаев заявил о высоком спросе на трудовые ресурсы в развитых странах, где минимальные зарплаты составляют $1500−3000. По его словам, внешняя трудовая миграция даёт возможность гражданам Узбекистана изучить новую профессию и новые стандарты.
Госучреждения на проспекте Амира Темура в Ташкенте передадут под проекты бизнеса — президент
Президент Узбекистана сообщил, что предпринимателям сложно найти свободные места для проектов в Юнусабадском районе. Он предложил передать старые здания восьми госучреждений на проспекте Амира Темура бизнесу для реконструкции и создания торговых объектов, офисов и гостиниц с подземными стоянками.
Крупные рынки в Ташкенте могут сделать многоэтажными
В условиях крайней ограниченности земли в Ташкенте необходимо развивать промышленность и торговлю за счёт вертикального роста имеющейся инфраструктуры, заявил президент Узбекистана. Он озвучил возможность расширения крупных рынков за счёт новых уровней.
Агентство техрегулирования прокомментировало планы по ограничению импорта автомобилей
В Агентстве по техническому регулированию Узбекистана сослались на мировую практику, объясняя планы по ограничению импорта автомобилей. Изменения планировалось внедрить с 1 апреля, но документ пока находится в статусе проекта.
Свыше 900 км дорог построят и обновят за счёт международных кредитов
В Каракалпакстане и 86 районах регионов Узбекистана планируется построить 841 км дорог с цементобетонным покрытием и выделить на это 240 млн долларов кредитных средств. К cтроительству привлекут частный бизнес. Президент также ознакомился с проектом реконструкции 60 км международной трассы М39.
Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота в феврале
В феврале Узбекистан стал крупнейшим продавцом золота в мире, продав 12 тонн драгметалла. По итогам 2023 года страна занимала второе место по продаже золота.
Компания Universal Sug‘urta прекратила страховую деятельность
Страховая компания Universal Sug‘urta сдала лицензию, и Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана аннулировало её. При этом компания обязана исполнить обязательства по ранее заключённым договорам страхования.
У 3% пенсионеров ошибочно отменили начисление пенсии, деньги вернутся — Народный банк
Из-за технической ошибки 3% получателей пенсий в Узбекистане получили уведомления об отмене зачисления пенсий на карты. В Пенсионном фонде и Народном банке заверили, что деньги вернутся. До 5 апреля пенсии получат все пенсионеры.
К обслуживанию автодорог привлекут частный сектор
К работам по обслуживанию автодорог в Узбекистане привлекут частный сектор на основе аутсорсинга, заявил глава Комитета по автодорогам Жамшид Турсунов. «Наши нормы и стандарты по эксплуатации дорог устарели, что открывает путь к неэффективному использованию средств», — признал он.
«Надежда не только есть, мы прорабатываем этот вопрос». Министр транспорта — о возвращении трамвая
Глава Минтранса Илхом Махкамов назвал трамвай «крайне необходимой инфраструктурой для Ташкента». Он сказал, что работа по проработке маршрутов продолжается. На замечание: «Значит, надежда есть» министр ответил: «Не только есть, мы прорабатываем вопрос, по каким направлениям пустить трамвай».
Общество
Какой должна быть городская среда и как сделать города Узбекистана комфортными для жизни
В столице прошла встреча «Города для новых поколений». Участники неформальной встречи — архитекторы и специалисты из сфер туризма и образования — обсудили стратегии городского развития, будущее архитектуры и экономики городов. Ключевые высказывания — в материале «Газеты.uz».
В Хорезме предотвратили массовую драку, задержаны 15 человек
СГБ и УВД предотвратили в Ургенчском районе массовую драку между двумя группами. Задержаны 15 человек, из них 6 арестованы на 15 суток, а 9 заключены под стражу — им может грозить более серьёзное наказание.
Неизвестные рассылают призывы к терактам, МВД просит не вступать в переписку и звонить в 102
МВД Узбекистана предупредило, что неизвестные рассылают сообщения с призывами за деньги организовать теракты. Жителей просят не реагировать, блокировать отправителей и сообщать об этом по номеру 102.
Повести «Дела земные» Уткира Хашимова переведены на английский язык
Переводчики Марк Риз и Абдуллох Рузиев представили совместный перевод на английский язык повестей Уткира Хашимова «Дела земные». В честь релиза в метрополитене Нью-Йорка разместили рекламу. «Газета.uz» поговорила с переводчиками о творчестве узбекского писателя и работе над переводами.
Восемь граждан Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане
Водитель минивена Toyota и семь его пассажиров — граждане Узбекистана — погибли при столкновении с грузовым автомобилем, выехавшим из-за неисправности на встречную волосу, в Актюбинской области Казахстана.
Культура
Необычная обыденность. В Ташкенте открылась выставка художника Рустама Базарова (+фото)
В Ташкентском доме фотографий открылась персональная выставка Рустама Базарова «Хаммаси булади Ок!». Визуальный фон «живописного бытовизма» в творчестве одного из интересных художников Узбекистана изучал обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.
Мир
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2. Оно стало самым сильным на острове за последние 25 лет. Не менее семи человек погибли, свыше 730 пострадали. Власти задействовали армию в спасательной операции.
США предупреждали Россию о подготовке теракта именно в «Крокус сити холле» — Washington Post
Как минимум за две недели до теракта в «Крокус сити холле» США предупреждали Россию, что именно этот концертный зал является потенциальной целью атаки, пишет Washington Post. Российские спецслужбы ранее заявляли, что полученная информация была слишком общей.
Срок временного пребывания иностранцев в России планируют сократить до 90 дней в год
МВД России предложило сократить срок временного пребывания иностранцев в стране до 90 дней в течение года, а также ввести обязательную дактилоскопию при въезде и единое удостоверение личности, которое заменит все миграционные документы.
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