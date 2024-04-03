Политика

Хокимом Ташкента утверждён Шавкат Умурзаков, который больше года работал исполняющим обязанности хокима столицы. Выступая на сессии столичного кенгаша, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что назначать хокима для города непросто.

Президент запустил строительство первых объектов в Новом Ташкенте: кампусов Университета «Янги Узбекистон» и Ташкентского госпедуниверситета, Национальной библиотеки, Национального театра и других. «Не случайно строительство нового города начинается с обителей знаний и духовности», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев на сессии столичного кенгаша объяснил, как нужно работать для повышения доходов населения, на примере Юнусабадского района. Он указал на большую разницу в развитии махаллей и доходах в центре Ташкента и на его окраине и заявил, что в район можно привлечь 600 млн долларов инвестиций.

В связи со сложной ситуацией в мире, конфликтом на Ближнем Востоке и «между основными партнёрами» Узбекистана важной задачей является снижение негативного влияния на экономику и доходы людей, заявил президент. Он отметил, что ситуация в мире стала ещё более серьёзной после теракта в Подмосковье.

Экономика

В Узбекистане разработали меры по облегчению доступа граждан на внешний рынок труда и поддержки вернувшихся на родину. В посольствах введут должности атташе по трудовой миграции, откроют круглосуточные колл-центры, создадут центр обучения языкам и подготовки к работе, компенсируют часть расходов.

Глава Минзанятости и сокращения бедности Бехзод Мусаев заявил о высоком спросе на трудовые ресурсы в развитых странах, где минимальные зарплаты составляют $1500−3000. По его словам, внешняя трудовая миграция даёт возможность гражданам Узбекистана изучить новую профессию и новые стандарты.

Президент Узбекистана сообщил, что предпринимателям сложно найти свободные места для проектов в Юнусабадском районе. Он предложил передать старые здания восьми госучреждений на проспекте Амира Темура бизнесу для реконструкции и создания торговых объектов, офисов и гостиниц с подземными стоянками.

В условиях крайней ограниченности земли в Ташкенте необходимо развивать промышленность и торговлю за счёт вертикального роста имеющейся инфраструктуры, заявил президент Узбекистана. Он озвучил возможность расширения крупных рынков за счёт новых уровней.

В Агентстве по техническому регулированию Узбекистана сослались на мировую практику, объясняя планы по ограничению импорта автомобилей. Изменения планировалось внедрить с 1 апреля, но документ пока находится в статусе проекта.

В Каракалпакстане и 86 районах регионов Узбекистана планируется построить 841 км дорог с цементобетонным покрытием и выделить на это 240 млн долларов кредитных средств. К cтроительству привлекут частный бизнес. Президент также ознакомился с проектом реконструкции 60 км международной трассы М39.

В феврале Узбекистан стал крупнейшим продавцом золота в мире, продав 12 тонн драгметалла. По итогам 2023 года страна занимала второе место по продаже золота.

Страховая компания Universal Sug‘urta сдала лицензию, и Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана аннулировало её. При этом компания обязана исполнить обязательства по ранее заключённым договорам страхования.

Из-за технической ошибки 3% получателей пенсий в Узбекистане получили уведомления об отмене зачисления пенсий на карты. В Пенсионном фонде и Народном банке заверили, что деньги вернутся. До 5 апреля пенсии получат все пенсионеры.

К работам по обслуживанию автодорог в Узбекистане привлекут частный сектор на основе аутсорсинга, заявил глава Комитета по автодорогам Жамшид Турсунов. «Наши нормы и стандарты по эксплуатации дорог устарели, что открывает путь к неэффективному использованию средств», — признал он.

Глава Минтранса Илхом Махкамов назвал трамвай «крайне необходимой инфраструктурой для Ташкента». Он сказал, что работа по проработке маршрутов продолжается. На замечание: «Значит, надежда есть» министр ответил: «Не только есть, мы прорабатываем вопрос, по каким направлениям пустить трамвай».

Общество

В столице прошла встреча «Города для новых поколений». Участники неформальной встречи — архитекторы и специалисты из сфер туризма и образования — обсудили стратегии городского развития, будущее архитектуры и экономики городов. Ключевые высказывания — в материале «Газеты.uz».

СГБ и УВД предотвратили в Ургенчском районе массовую драку между двумя группами. Задержаны 15 человек, из них 6 арестованы на 15 суток, а 9 заключены под стражу — им может грозить более серьёзное наказание.

МВД Узбекистана предупредило, что неизвестные рассылают сообщения с призывами за деньги организовать теракты. Жителей просят не реагировать, блокировать отправителей и сообщать об этом по номеру 102.

Переводчики Марк Риз и Абдуллох Рузиев представили совместный перевод на английский язык повестей Уткира Хашимова «Дела земные». В честь релиза в метрополитене Нью-Йорка разместили рекламу. «Газета.uz» поговорила с переводчиками о творчестве узбекского писателя и работе над переводами.

Водитель минивена Toyota и семь его пассажиров — граждане Узбекистана — погибли при столкновении с грузовым автомобилем, выехавшим из-за неисправности на встречную волосу, в Актюбинской области Казахстана.

Культура

В Ташкентском доме фотографий открылась персональная выставка Рустама Базарова «Хаммаси булади Ок!». Визуальный фон «живописного бытовизма» в творчестве одного из интересных художников Узбекистана изучал обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.

Мир

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2. Оно стало самым сильным на острове за последние 25 лет. Не менее семи человек погибли, свыше 730 пострадали. Власти задействовали армию в спасательной операции.

Как минимум за две недели до теракта в «Крокус сити холле» США предупреждали Россию, что именно этот концертный зал является потенциальной целью атаки, пишет Washington Post. Российские спецслужбы ранее заявляли, что полученная информация была слишком общей.

МВД России предложило сократить срок временного пребывания иностранцев в стране до 90 дней в течение года, а также ввести обязательную дактилоскопию при въезде и единое удостоверение личности, которое заменит все миграционные документы.

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