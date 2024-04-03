К работам по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования в Узбекистане на основе аутсорсинга привлекут частный сектор. Об этом по итогам совещания у президента 2 апреля заявил председатель Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Жамшид Турсунов.

Это было предусмотрено постановлением президента от 10 октября 2023 года. В частности, поручалось с 1 января 2024 года начать привлечение частного бизнеса к эксплуатации автомобильных дорог общего пользования протяжённостью до 20 км в Каракалпакстана и областях (список).

«На сегодняшний день работами по эксплуатации 42,7 тысячи км дорог занимаются предприятия в составе Комитета по автодорогам. Нужно признать, что наши нормы и стандарты по эксплуатации дорог устарели, что в свою очередь открывает путь к неэффективному использованию выделяемых средств. Теперь по инициативе президента мы по итогам тендеров будем предоставлять частному сектору по 20 км дорог на эксплуатацию в каждом регионе на основе аутсорсинга (всего 260 км, или 0,6% от общего числа обслуживаемых дорог — ред.)», — заявил он.

По его словам, конкуренция даст импульс Комитету по автомобильным дорогам разработать новые нормы и стандарты по содержанию дорог и повышению качества работ.

Жамшид Турсунов также сообщил, что президент разрешил пересмотреть список дорог общего пользования, которые ранее утверждались Кабинетом министров на основе старых шифров и номеров. Теперь они будут нумероваться национальными шифрами, что будет содействовать «дальнейшему развитию дорог и эффективному и прозрачному использованию средств».

Кроме того, как отметил глава Комитета по автодорогам, президент поручил вдоль каждого километра новых дорог высадить 2 км деревьев — от 2 до 10 рядов.