МВД России внесло в правительство РФ законопроект с предложениями по ужесточению государственного контроля в сфере миграции.

Документ, как следует из названия, будет регулировать въезд и выезд из России иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условия их пребывания и проживания на российской территории.

Проект закона, в частности, предлагает:

сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года (сейчас 90 дней в течение полугода);

ввести биометрическую идентификацию личности при въезде в Россию. Она предусматривает обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование всех иностранцев, въезжающих в РФ;

установить контролируемый режим пребывания в отношении незаконно находящихся в России иностранцев;

создать цифровой профиль иностранного гражданина, в котором будут собраны все сведения о нем из информационных системах госорганов;

ввести единый документ, удостоверяющий личность иностранца на территории РФ, который заменит собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране;

включать иностранных работников в специальный реестр, дающий им право на трудовую деятельность в России, а работодателей — в другой реестр, позволяющий нанимать иностранцев;

заключать соглашение о лояльности с иностранцами о возможном ограничении их прав на въезд, пребывание и проживание в России, если они нарушат российское законодательство;

дать право выносить решения о высылке иностранцев не только судам, но и федеральным органам исполнительной власти во внесудебном порядке;

сделать административный надзор за пребыванием (проживанием) иностранцев в России одной из функций полиции.

В сообщении пресс-службы МВД говорится, что законопроект создаст «необходимые условия» для применения мер, связанных «с ограничением отдельных прав» иностранцев и «возложением на них дополнительных обязанностей».

Кроме того, все органы государственной власти, организации и граждане смогут получить онлайн электронное подтверждение законности пребывания иностранцев в России. Это подтверждение потребуется для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребёнка, зачисления в вузы, колледжи, школы, отметили в МВД.

Ведомство позже уточнило, что ограничения на срок пребывания в России иностранцев не будут действовать в отношении тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ), разрешение на работу, патент или заключил трудовой договор, подтверждающий продление срока временного пребывания в РФ.

В ноябре прошлого года МВД России уже предлагало ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Попавшим в реестр планировалось запретить водить машину, переводить деньги и заключать брак.