МВД России внесло в правительство РФ законопроект с предложениями по ужесточению государственного контроля в сфере миграции.
Документ, как следует из названия, будет регулировать въезд и выезд из России иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условия их пребывания и проживания на российской территории.
Проект закона, в частности, предлагает:
- сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года (сейчас 90 дней в течение полугода);
- ввести биометрическую идентификацию личности при въезде в Россию. Она предусматривает обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование всех иностранцев, въезжающих в РФ;
- установить контролируемый режим пребывания в отношении незаконно находящихся в России иностранцев;
- создать цифровой профиль иностранного гражданина, в котором будут собраны все сведения о нем из информационных системах госорганов;
- ввести единый документ, удостоверяющий личность иностранца на территории РФ, который заменит собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране;
- включать иностранных работников в специальный реестр, дающий им право на трудовую деятельность в России, а работодателей — в другой реестр, позволяющий нанимать иностранцев;
- заключать соглашение о лояльности с иностранцами о возможном ограничении их прав на въезд, пребывание и проживание в России, если они нарушат российское законодательство;
- дать право выносить решения о высылке иностранцев не только судам, но и федеральным органам исполнительной власти во внесудебном порядке;
- сделать административный надзор за пребыванием (проживанием) иностранцев в России одной из функций полиции.
В сообщении пресс-службы МВД говорится, что законопроект создаст «необходимые условия» для применения мер, связанных «с ограничением отдельных прав» иностранцев и «возложением на них дополнительных обязанностей».
Кроме того, все органы государственной власти, организации и граждане смогут получить онлайн электронное подтверждение законности пребывания иностранцев в России. Это подтверждение потребуется для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребёнка, зачисления в вузы, колледжи, школы, отметили в МВД.
Ведомство позже уточнило, что ограничения на срок пребывания в России иностранцев не будут действовать в отношении тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ), разрешение на работу, патент или заключил трудовой договор, подтверждающий продление срока временного пребывания в РФ.
В ноябре прошлого года МВД России уже предлагало ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Попавшим в реестр планировалось запретить водить машину, переводить деньги и заключать брак.