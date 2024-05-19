Ночью 18 мая (около 22:40) в Ташкенте автомобиль Gentra на высокой скорости вылетел с путепровода трёхуровневой развязки у бывшего завода ТАПОич. Видеозаписи об этом появились в социальных сетях.

Машина пересекла бордюр у края проезжей части (третий уровень), пробила металлическое ограждение путепровода и упала на круг (второй уровень). На кадрах видно, что у сильно повреждённой Gentra оторвано колесо и другие части.

УБДД ГУВД столицы сообщило, что за рулём автомобиля был 21-летний Д. М. Отмечается, что машина столкнулась с автомобилем Monza под управлением 26-летнего Ш. О., было ли это до или после падения, не уточняется.

В результате аварии водитель и два пассажира Gentra получили травмы и были госпитализированы. Степень тяжести травм также не уточняется.

Летом 2021 года автомобиль Matiz, ехавший по Ахангаранскому шоссе, упал со второго уровня этой же развязки.