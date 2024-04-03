Правительство США предупреждало российские власти, что именно концертный зал «Крокус сити холл» является потенциальной целью террористов как минимум за две недели до атаки, пишет Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

«Высокая степень конкретики» подчёркивает уверенность Вашингтона в том, что теракт готовило ИГИЛ, отмечает издание. Это прямо противоречит утверждениям Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы предотвратить нападение, подчёркивает газета.

По данным источников Washington Post, США передали информацию российской стороне ещё 6 марта — за день до того, как американское посольство в Москве опубликовало предупреждение для своих граждан о возможных терактах в местах скопления людей, включая концертные залы.

При этом, как отмечает издание, были признаки того, что российские власти, по крайней мере, на начальном этапе отнеслись к предупреждению серьёзно. По словам одного из источников газеты, сообщение США включало в том числе информацию о планах ИГИЛ атаковать синагогу. На следующий день после получения этих данных ФСБ заявила, что предотвратила нападение ИГИЛ на синагогу в Москве.

Почему Россия не усилили меры безопасности после первоначального предупреждения, неясно. Американские чиновники предполагают, что, возможно, российские спецслужбы сочли информацию США неверной, так как атака не произошла после 7 марта, и ослабили бдительность, пишет Washington Post.

О том, что предупреждение США перед атакой в Подмосковье было весьма конкретным, сообщает и New York Times. Американские спецслужбы передали российской стороне, что «Крокус сити холл» был потенциальной целью ИГИЛ, отмечает издание, ссылаясь на свои источники.

Предупреждение указывало на правильное место, но время не было точным, и можно было предположить, что нападение может произойти в течение нескольких дней, сообщает New York Times.

США интенсивно собирают разведданные о потенциальных заговорах ИГИЛ и его подразделения в Афганистане — ИГИЛ-Хорасан, пишет издание. Американские спецслужбы делятся получаемой ими информацией о готовящихся терактам даже с враждебными государствами. Так, США предупредили Иран о подготовке нападения ИГ в Кермане, которое произошло в январе. Но, как и в случае с Россией, «предупреждения не были услышаны», отмечает New York Times.

2 апреля руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ФСБ получила от властей США предупреждение о возможном теракте, но эти сведения не были конкретными. «Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — сказал он.