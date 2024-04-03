Коворкинг центр G0 Kitob Olami совместно с архитектурным бюро IND (Россия) провели неформальную встречу «Города для новых поколений», которая объединила специалистов из сфер городского планирования, образования, туризма, культуры. Главной темой дискуссии стало городское развитие и проблемы, которые неизбежно возникают в мегаполисах, а также опыт других стран в их решении.





Основатель и гендиректор архитектурного бюро IND Амир Идиатулин отметил, что развитие городской среды позволяет создавать не только комфортные условия для жителей, но и новые источники развития экономики. В Финляндии таким источником стала креативная индустрия. Креативная экономика Хельсинки составляет около 30% от всего бюджета города. К примеру, в Москве этот показатель около 4,5%, а в Ташкенте ещё ниже.

Как отмечают специалисты архитектурного бюро, для креативной экономики, которая сосредоточена на взаимодействии творческих людей между собой, нужна комфортная среда.

«Когда создаётся мастер-план, в него должны интегрироваться выставочные пространства, производственные помещения и локации для образовательных учреждений. В таких местах происходит сплав между бизнесом, обучением и микро-инвесторами, которые готовы вкладываться в молодых людей», — рассказала Ксения Шилкова, руководитель отдела мастерпланирования IND.





Комфортные условия для жизни создаёт инфраструктура, которая нас окружает, в том числе это зависит и от жилых помещений. Как отметил Амир Идиатулин, зачастую многофункциональными комплексами в Ташкенте называют дома с торговыми точками и фитнес-залами. Однако многофункциональные комплексы должны включать в себя прогулочные парки, зелёные зоны, рабочие пространства, спортивные площадки, беговые дорожки и многое другое. Такие кварталы стимулируют человека ходить пешком и меньше пользоваться личным транспортом, следовательно, уменьшается нагрузка на экологию.

«У девелоперов Ташкента основная задача — построить жильё, продать, заработать деньги и максимально удовлетворить тот спрос, который есть на рынке сегодня. К сожалению, когда рынок насытится, возникнет новый запрос. Например, в Москве уже сейчас он наблюдается. Это создание мест работы и точек притяжения, к которым относятся аллеи, набережные, учебные заведения, исторические здания, офисы», — рассказал Амир Идиатулин.





«При развитии города нужно учитывать не только то, что может привлечь иностранцев посетить Ташкент, но и делать так, чтобы местные жители не хотели уезжать отсюда», — отметил основатель продюсерского центра moc Одыл Мухамедов.

Обсуждение городского развития и застройки коснулось проблемы сохранения материального наследия. Вопрос о сносе зданий подняли слушатели. Они отметили, что здания модернизма можно было бы сделать визитной карточкой Ташкента, однако вместо этого такие объекты в столице сносятся.

Максуджон Абжалов. Фото: Архитектурное бюро IND.



«Для меня модернизм — это наш метрополитен. Тем не менее защита зданий от сноса не в нашей компетенции. Это задачи Агентства культурного наследия», — ответил Максуджон Абжалов, заместитель начальника Ташкентского городского управления туризма.

Амир Идиатулин рассказал об одном из заказов бюро — объекте, который нужно было построить рядом с транспортным узлом. На территории, отведённой под застройку, находился старый завод. Специалисты сохранили его корпуса. Для этого они перенесли здания с помощью железнодорожных шпал.

«Это достаточно дорогое удовольствие, но при этом сохраняется городская ткань, исторические слои. В Ташкенте я вижу, что многие исторические здания просто сносят, потому что так дешевле. Но так город теряет культурную идентичность», — сказал Амир Идиатулин.

В ходе встречи специалисты неоднократно подчёркивали важность комплексного подхода в планировании городской среды в районах и наличие генерального плана Ташкента. В мастер-плане прописываются самые важные факторы для комфортной жизнедеятельности: зелёная зона, жилые дома, рабочие пространства и социальные учреждения — школы и детские сады, поликлиники и больницы.





«Если нет генерального плана и нет людей, которые отвечают за городское развитие, то нет мест под школы и университеты. Их не планируют на стадии разделения территорий. Чтобы построить школу, под неё нужно оставить территорию. Потом сделать так, чтобы эту территорию не забрал ни один застройщик. Мало того, что это не было сделано, так ещё здания школ и садов раздавали налево и направо коммерческим и государственным организациям», — сказала общественный деятель и руководитель офиса по управлению достижениями результатов при Агентстве стратегических реформ Азиза Умарова.

По её словам, на данный момент в школах Узбекистана обучается 6,3 млн детей. Общая вместимость учебных заведений составляет 5,5 млн. По прогнозам количество учащихся через три года будет уже около 7 млн. В прошлом году родилось около миллион детей. Через 7 лет они пойдут в школы.

«Если сейчас не зонировать территории и не создавать места под школы и сады, то в будущем мы не сможем обеспечить главное конституционное право — на бесплатное образование», — считает Азиза Умарова.

Для будущих школ необходимы кадры. Ими могут быть выпускники высших учебных заведений по направлениям педагогики. Тему профессионального образования в своём выступлении поддержал ректор TEAM University и директор Compass College в Бишкеке Эндрю Вахтель.

Эндрю Вахтель. Фото: Архитектурное бюро IND.



«В Узбекистане было мало выпускников вузов. Чтобы их стало больше, решили увеличить количество образовательных учреждений. Но кто будет преподавать студентам? Где взять тех, кто вырастит будущих профессионалов в той или иной сфере? Какой будет результат? Нет столько преподавательских кадров, чтобы резко увеличивать число вузов. Качество от такого образования — низкое. Примерно через 5 лет эту ошибку поймут и начнут закрывать вузы. Однако зачем их открывать сегодня?», — задался вопросом Эндрю Вахтель.

Он рассказал, что аналогичная ситуация наблюдалась в 90-е годы в Москве, а также чуть позже в Алматы и Бишкеке, когда появлялись частные вузы. Теперь они сокращаются. Важно убедить родителей, что диплом — не самоцель, считает Эндрю Вахтель.

«80% студентов — это те, кто поступают в вузы, чтобы побыстрее получить диплом. Они не стремятся к знаниям. Может быть и такое, что студент закончил вуз, а специальность ему не понравилась, и он не будет работать по своему направлению. Есть колледжи, лицеи, которые также выращивают кадры. За два года обучения там человек может понять, нравится ли ему эта индустрия или нет. Но многие поступают в университеты и институты», — отметил Эндрю Вахтель.

Количество высших учебных заведений не определяет качество подготовки профессиональных кадров, отметил ректор TEAM University. Воспитывать квалифицированных специалистов и обеспечивать доступным образованием всех при значительном росте населения — инвестировать в лучшее будущее для региона.

«Города будут уплотняться. Люди едут туда, где есть стабильная работа и хорошая зарплата. Нужно улучшать городскую среду, чтобы она была готова к росту населения», — подытожил Амир Идиатулин.