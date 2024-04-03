31 марта в махалле Богдорчи в Ургенчском районе Хорезмской области была предотвращена массовая драка между двумя группами, сообщила пресс-служба УВД области.





Правоохранительным органам стало известно, что два мужчины собирались решить возникшее между ними разногласие путём драки, собрав в общей сложности около 30 человек.

УВД и управление СГБ по области провели совместное оперативное мероприятие и предупредили конфликт.





По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана, к девяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание по этой части предусматривает ограничение свободы от трёх до пяти лет либо лишение свободы от трёх до пяти лет.

Ещё шесть человек признаны судом виновными по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности и арестованы на 15 суток.