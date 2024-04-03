Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 апреля на сессии кенгаша народных депутатов Ташкента в начале выступления высказался о сложной международной ситуации. Об этом сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Мы живём в сложное и опасное время, не находят решения конфликты на Ближнем Востоке и между нашими основными партнёрами, кроме того, международная ситуация становится ещё более серьёзной в результате чудовищного теракта в Московской области», — сказал президент.

«В такой сложной ситуации одной из важнейших задач является снижение негативного воздействия на экономику Узбекистана и доходы населения», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Для этого необходимо в полной мере задействовать имеющиеся возможности для укрепления экономической базы махалли и увеличения доходов населения», — цитирует президента Шерзод Асадов.

Накануне президент провёл совещание по вопросам облегчения доступа граждан Узбекистана на внешние рынки труда и обеспечения занятости тех, кто возвращается из трудовой миграции.