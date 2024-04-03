Агентство по техническому регулированию прокомментировало планы запретить растаможку импортируемого автомобиля, если сертификат соответствия выдан на имя другого лица.

В конце декабря прошлого года сообщалось об обсуждении в правительстве планов ужесточения правил ввоза автомобилей, включая электромобили. В частности, планировалось запретить с 2024 года завоз физическими лицами машин в коммерческих целях и вернуть порядок продажи новых иномарок только через официальных дилеров. Агентство техрегулирования сообщило Kun.uz, что тот проект был приостановлен из-за критики, но сейчас снова вернулся на повестку дня.

Ранее «Газета.uz» писала, что глава агентства в письме премьер-министру Абдулле Арипову отметил, что проект прошёл согласование у министерств и ведомств и готов к публикации для общественного обсуждения. Однако из-за недостаточного освещения возможных проблем, их причин и негативных последствий при оценке регуляторного воздействия и с учётом того, что размещение проекта для общественного обсуждения может вызвать возражения населения и предпринимателей, Администрация президента и Кабинет министров в январе отклонили документы. По этой причине новый проект документа не был внесён в Министерство юстиции для экспертизы.

По данным ведомства, импортёры автомобилей избегают оформления документа об одобрении типа транспортного средства (ОТТС) и продают иномарки на внутреннем рынке, оформляя каждую машину на имя разных физических лиц. Если предлагаемые изменения вступят в силу, то будет введён запрет передачи автомобилей, находящихся в таможенном режиме таможенного склада, на имя других лиц.

В результате ввозить в Узбекистан автомобили из-за границы смогут только юридические лица (исключение — импорт одного автомобиля для личных нужд в течение календарного года). Перед ввозом потребуется одобрение типа транспортного средства. Для этого проверяется совместимость автомобиля с условиями Узбекистана, указали в Агентстве техрегулирования.

В агентстве сообщили, что изменения планировалось внедрить с 1 апреля, но пока документ находится в статусе проекта, т. е. изменения ещё не вступали в силу.

«Во всем мире работает такой порядок. У нас он тоже есть, но он не работал, потому что с таможенной территории машины вывозят на чьё-то другое имя. В 2017 году Кабинет министров утвердил общий технический регламент о безопасности колёсных транспортных средств, выпускаемых в обращении (№237). Теперь необходимо будет получить сертификат соответствия на основании этого регламента. Благодаря этому предполагается обеспечить Узбекистан безопасными машинами и добиться соблюдения технических регламентов», — говорится в сообщении, которое агентство предоставило Kun.uz.

В 2023 году в Узбекистане на 61372 из 62748 импортированных автомобилей были оформлены сертификаты соответствия, при этом 60451 сертификат был оформлен на физических лиц, что позволяет продавцам машин избегать процедуры одобрения типа транспортного средства, говорилось в письме агентства.

В ведомстве также отмечают, что с разрешением в 2022 году импорта автомобилей физическими лицами возникли и остаются нерешёнными такие вопросы, как послепродажное обслуживание, бесплатный сервис в рамках гарантийного срока, а также бесперебойного обеспечения запасными частями.