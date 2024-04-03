Высокое доверие, оказанное народными депутатами Ташкента утверждённому хокимом столицы Шавкату Умурзакову, требует от него «большой ответственности, неустанного труда и самоотверженности». Об этом на сессии кенгаша в среду заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, рекомендовавший кандидатуру (цитата по пресс-секретарю президента Шерзоду Асадову).

Журналистка Азиза Курбанова, присутствующая на сессии, приводит такую цитату президента: «Назначать хокима для Ташкента непросто… Год назад мы выразили доверие Шавкату Бурановичу Умрзакову. За прошедшее время он и учился, и набирался опыта… У него получается задействовать дополнительные возможности для развития махаллей, не полагаясь только на бюджет… Я думаю, он приложит силы для дальнейшего улучшения нашей столицы».

Новый хоким вместе со своими заместителями, хокимами районов, руководителями секторов и банков, а также «махаллинскими семёрками» должен создать достойные условия для жителей столицы, привлечь инвестиции и увеличить количество новых высокодоходных рабочих мест, сделать город более благоустроенным, заявил президент.

Одним словом, они должны много работать на основе новых подходов и ставить перед собой большие цели, чтобы добиться удовлетворённости людей, сказал Шавкат Мирзиёев.

В сообщении пресс-службы хокимията Ташкента говорится: «За прошедший период Шавкат Умурзаков проявил себя как строгий и справедливый лидер, который неуклонно идёт к целям, отражённым в Стратегии развития Узбекистана-2030 и направленным на комфорт и безопасности жителей и гостей Ташкента, улучшение его инвестиционного бизнес-климата, достижение экологической устойчивости».