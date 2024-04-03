



МВД Узбекистана опубликовало обращение в связи с распространяемыми через интернет призывами к совершению терактов.

В обращении говорится, что в последнее время на фоне терактов в разных странах «отдельные жители Узбекистана и сопредельных государств через сеть интернет получают сообщения с предложением заминировать общественные места, в том числе торгово-развлекательные центры, школы и другие объекты массового скопления за денежное вознаграждение».

«Чаще всего провокационные сообщения отправляются через мессенджер Telegram. Неизвестные обещают заплатить различные денежные суммы, обеспечить оружием и прислать план действий, при этом на отказы провокаторы, как правило, не реагируют. Самое страшное в том, что злоумышленники чаще всего пишут детям. В ряде указанных стран фиксируются случаи запугивания тем, что якобы знают все данные о ребёнке. У провокаторов нет фотографий и скрыты номера», — говорится в обращении.

МВД призвало при получении такого рода сообщений «не поддаваться панике и не рассылать их в общественные чаты, своим знакомым и друзьям, а немедленно сообщать в органы внутренних дел по номеру 102. Заблокируйте отправителей и не вступайте с ними в переписки и разговоры».

«Запомните, что мошенники делают это, чтобы вызвать панику среди общественности! А правоохранительные органы республики делают всё в рамках своей компетенции, чтобы нейтрализовать любые угрозы безопасности», — отметили в МВД.