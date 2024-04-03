Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на сессии кенгаша народных депутатов Ташкента в среду заявил о многих незадействованных возможностях в столице. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Новые проекты могут быть реализованы за счёт выставления на аукцион 979 земельных участков, а также передачи предпринимателям 175 га земель, переведённых из категории сельскохозяйственных земель в категорию промышленных земель и населённых пунктов.

Одна из неиспользуемых возможностей в повышении занятости населения — наличие 98 тысяч вакантных рабочих мест на предприятиях и в организациях столицы, сказал президент.

Кроме того, десятки тысяч рабочих мест могут быть созданыв создаваемой на 764 га специальной промышленной зоне «Янги авлод» («Новое поколение») в Янгихаётском районе.

«Юнусабадский опыт»

Шавкат Мирзиёев объяснил, как нужно работать для повышения доходов населения, на примере Юнусабадского района.

Он отметил, что за последние семь лет в столице, в частности, в этом районе, произошли большие изменения. В район внесено 1,7 млрд долларов зарубежных инвестиций, появилось 3500 новых предприятий и объектов торговли и сервиса, а также 20 тысяч новых рабочих мест.

Построены новые дома на 6000 квартир, создано около 8000 новых ученических мест, открыто 3 новых вуза. По количеству частных детсадов, школ и медучреждений Юнусабад занимает одно из первых мест в Ташкенте.





«В то же время разница в махаллях на окраине Юнусабада и его частью в центре столицы очень большая, ситуация с доходами населения и созданными возможностями неодинаковая», — отметил президент.

«Отдельные семьи в районе тратят свой месячный доход только на пропитание. Они не могут выделить средства для инвестирования в своё будущее и будущее детей», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он подверг критике то, что организации экономического комплекса не проводили какого-либо анализа в этом направлении и не задумывались о повышении доходов этих семей через финансовые инструменты.

Связь бизнеса с махаллями

Президент заявил, что 12 районов столицы переплетены друг с другом и между ними нет экономических границ, поэтому нужен новый подход к созданию условий для предпринимателей и повышению доходов населения.

Филиалы банков должны не только обслуживать счета клиентов, а быть мостом для связи между своими крупными клиентами и махаллями районов, сказал Шавкат Мирзиёев.

«Есть много готовых клиентов, заинтересованных в получении кредита для расширения деятельности и пополнения оборотных средств, а также создания рабочих мест. Банки должны мыслить по-современному, работать с такими клиентами и помогать им в расширении», — отметил президент.

Глава государства предложил внедрить систему уменьшения процентной ставки по кредитам для предпринимателей по мере трудоустройства ими граждан. При этом помощники хокимов будут обучать безработных на основе требований предпринимателя.





Бизнес на месте госучреждений

Президент заявил, что предпринимателям сложно найти свободные места для проектов в Юнусабадском районе. Он предложил передать старые здания восьми госучреждений на проспекте Амира Темура бизнесу для реконструкции и создания торговых объектов, офисов и гостиниц с подземными стоянками.

В условиях крайней ограниченности земли в Ташкенте необходимо развивать промышленность и торговлю за счёт вертикального роста имеющейся инфраструктуры, сказал также Шавкат Мирзиёев. Он озвучил возможность расширения крупных рынков за счёт нескольких уровней и перестройки малой промзоны Юнусабада с добавлением новых этажей.

Потенциал для привлечения 600 млн долларов

Шавкат Мирзиёев заявил, что в ходе недельного изучения, проведённого в Юнусабадском районе, было определено, что в район можно привлечь 600 млн долларов инвестиций и создать 35 тысяч высокодоходных рабочих мест.

Он поручил руководителям экономического комплекса правительства и города разработать конкретные проекты «на основе нового подхода» для претворения в жизнь этого потенциала.

Президент также поставил перед Шавкатом Умурзаковым, который на этой сессии был утверждён хокимом Ташкента, задачу внедрить в столице положительный опыт крупных городов мира в сферах промышленности, инфраструктуры, предпринимательства и коммунального хозяйства.