В Ахангаранском районе Ташкентской области сменился хоким, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации.

Эркин Мадорбекович Мухитдинов, возглавлявший район с августа 2023 года, стал первым заместителем хокима Ташкентской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности. Этот пост до него занимал Абдурасул Абдуллаев (который в прошлом году уступил место хокима Ахангарана Эркину Мухитдинову).

Эркин Мухитдинов родился в 1976 году в Андижане. Окончил Андижанский государственный институт экономики и управления (1997), Банковско-финансовую академию (2000), японскую Высшую школу Института развивающихся экономик IDEAS-JETRO (2007). В 2017—2022 годах работал первым заместителем министра занятости и трудовых отношений Узбекистана, в 2022—2023 годах — заместителем министра занятости и сокращения бедности.

Новым хокимом Ахангаранского района стал Данияр Мадиримов, который с 2023 года работал помощником хокима Ташкентской области по вопросам развития местной промышленности.

Он родился в 1979 году в Ташкенте. Окончил Национальный университет Узбекистана (1999, в 2001 году — магистратуру), в 2019 году окончил магистратуру в Академии государственного управления при президенте. Кандидат экономических наук.

Начинал карьеру в отделе экономики в хокимияте Яккасарайского района (2001−2005), также работал заместителем хокима Шайхантахурского района (2008−2010) и заместителем руководителя компании Delta Mikrokredit.

Возглавлял Управление внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Ташкентской области (2016−2017), Управление по реализации инвестиционной политики Государственного комитета по инвестициям в сферах металлургии, машиностроения, электротехники, геологии и ИКТ (2017−2019). Работал заместителем хокима Сырдарьинской области — начальником управления инвестиций и внешней торговли (2019−2022), а также начальником управления в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли (2022−2023).