Пятилетний мальчик погиб от удара током 16 мая в Нурабадском районе Самаркандской области. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

В ходе расследования было установлено, что ребёнок схватился за провод, протянутый в один из домов над возвышенностью на уровне 150−170 см над землёй, в махалле «Омондара» села Чункаймыш. Мальчик скончался на месте.

Назначена проверка в отношении Самаркандского областного филиала «Региональных электрических сетей».

Прокуратура Нурабадского района проводит доследственную проверку происшествия. Детский омбудсман взяла ситуацию на контроль, говорится в сообщении.