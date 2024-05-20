Ещё двое задержанных в рамках кампании «Ударные 40 дней» по улучшению криминогенной ситуации в декабре 2023 года в Ташкенте приговорены к тюремным срокам. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

24 апреля Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам признал 39-летнего Алибека Шахруллоевича Файзиева виновным:

по части 2 статьи 246 (контрабанда ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, радиоактивных материалов, которые заведомо могут быть использованы при его создании, а равно наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, в крупных размерах) через статью 28 (виды соучастников преступления);

по части 5 статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах) через статью 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) Уголовного кодекса Узбекистана.

Он приговорён к 12 годам лишения свободы.

14 мая Яккасарайский районный суд по уголовным делам признал 34-летнего Олимжона Шухратовича Амонова виновным в соответствии с:

пунктом «а» части 2 статьи 276 (незаконные изготовление, хранение, приобретение, провоз или пересылка наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта в крупных размерах) УК.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о вынесении приговоров в отношении Баходира Султанова, известного по прозвищам «Бохо завхоз» и «Терминатор», и директора автосалона в Навои Ниёза Ибодова. Первый получил 10 лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве, второй — 4 года колонии по одному уголовному делу. Обоих мужчин задержали в ноябре-декабре во время масштабных рейдов по выявлению представителей «уличных банд» и преступных групп в Ташкенте.