Абдуллох Рузиев — молодой переводчик из Андижана. Он учится на втором курсе магистратуры Андижанского государственного института иностранных языков и преподаёт английский язык детям села Занкент Асакинского района. Бакалаврскую степень он получил в Андижанском государственном университете, окончив факультет английского языка и литературы. Любовь к прозе у него была всегда, но истинный расцвет она получила именно в студенческое время. Больше всего ему нравилось читать литературу на английском языке.

С работами узбекского писателя Уткира Хашимова, включая «Дела земные», он познакомился в юном возрасте. «Дела земные» — это собрание историй Уткира Хашимова, связанных с его мамой. Работа, впервые опубликованная в 1982 году, описывает послевоенные годы Ташкента. На примере своей семьи и матери, писатель нарисовал быт и сложности, с которыми столкнулись ташкентцы в те годы.

«Поначалу я не смог постичь всю важность книги в силу своего возраста. Она не привлекла моё внимание, как это сделали другие произведения», — вспоминает Абдуллох Рузиев своё первое знакомство с повестями.

Обложка перевода. Авторы решили оставить название на узбекском: «Dunyoning Ishlari», добавив ниже английское название Such Is Life. Автор рисунка: Дилдора Сапашова

Абдуллох Рузиев вернулся к произведению годы спустя, когда готовился к поступлению в университет. Ему стало интересно изучать узбекский язык и литературу. Во второй раз «Дела земные» поразили переводчика.

«Удивительный талант Уткира Хашимова заключается в его умении использовать слова так, чтобы точно передать образ идеальной узбекской матери. В повестях я обнаружил отражение своей мамы. Вскоре, книга стала одной из любимых», — продолжил он.

Абдуллох начал переводить повести на английский язык в 2016 году. Работу закончил к 2018-му. Перед тем, как представить работу широкой публике, переводчик решил, что должен получить благословение потомков Уткира Хашимова. В том же 2018-м он приехал в Ташкент сдавать тест по английскому языку CEFR. Пользуясь возможностью, он задержался в столице, чтобы познакомиться с родственниками узбекского писателя. Их контактами с переводчиком поделились в Союзе писателей Узбекистана. Рузиев созвонился с дочерью писателя, которая разъяснила ему процедуры перед печатью. Потомки одобрили публикацию перевода с условием, что текст прочитает и отредактирует носитель английского языка. Так жизнь познакомила Абдуллоха с переводчиком Марком Ризом.

Абдуллох Рузиев с Марком Ризом. Фото: Абдуллох Рузиев.

В 2018 году Марк Риз активно работал над переводом романа «Минувшие дни» Абдуллы Кадыри. Перевод «Дел земных» ему передал поэт Аъзам Обидов. Риз согласился помочь Рузиеву, но попросил подождать, поскольку был занят «Минувшими днями».

«Я остался под впечатлением как от перевода, так и самих повестей. Я увидел в Абдуллох подающего надежды переводчика. Мне лишь оставалось указать ему путь и связать с международной аудиторией», — рассказал Марк Риз в интервью корреспонденту «Газеты.uz».

Марк написал Рузиеву год спустя.

«Я был безумно счастлив. Марк ака обладает значительными знаниями об узбекской культуре и опытом перевода с [узбекского на английский]. Несомненно он профессионал своего дела. Так началась наша совместная работа. Он задавал мне вопросы по тексту, уточнял. Марк ака усовершенствовал перевод, введя в него литературный стиль. Он отправил мне финальную версию для вычитки. В ней он максимально сохранил оригинальное значение, которую передавал Уткир Хашимов. В целом наша совместная работа заняла три года», — поделился Абдуллох.

Обоих авторов заворожил стиль Уткира Хашимова. Они стремились чётко передать его. Для этого Абдуллох сначала писал перевод повестей от руки, чтобы не пропустить детали словосочетаний и мыслей. Затем он перенёс рукопись в цифровой формат. Работа заняла год. Порой ему приходилось жертвовать сном, так как он должен был успевать выполнять домашние задания и сдавать экзамены.





«Уткир Хашимов умел мастерски передавать эмоции персонажей, моменты их радости и горечи. Он создавал сюжеты, способные показывать исторический контекст, в которых жили его герои, включая антагонистов. В отличие от многих других писаталей, Хашимов показывал, как люди становятся плохими. Этот подход вызывает чувство сопереживания героям. К примеру, чёрствость Далавоя в „Делах земных“ объясняется его тоской по детям и отсутствием семейного счастья. В целом истории Хашимова не вызывают чувства ненависти по отношению к людям. Напротив, они побуждают осмысливать, что никто не рождается злым. Порой обстоятельства и окружение влияют на их выбор. Из работ Хашимова читатель может построить представление о сложности человеческой природы», — объяснил Абдуллох.

«Хашимова отличает прямота, богатый прозаический стиль и современность, — поделился Марк Риз. — В сравнение с Кадыри, который пишет обтекаемо, Хашимов прямолинеен. К тому же надо помнить, что между этими двумя писателями разница в эпохах, которая, несомненно, сказалась на их стиле. Однако и того, и другого автора объединяет то, что они отражают самоидентификацию узбекского народа. К примеру, Хашимов показывает жертвы, которые перенесли жители Центральной Азии во время войны. В некоторой степени можно прочитать горечь. Он показывает, что война горькая. Там нечему радоваться. Люди отправились на фронт и не вернулись обратно в свои семья. Люди дорого заплатили за неё», — поделился мыслями Марк Риз.

Как для Абдуллох, так и для Марка, перевод на английский язык имеет глубокое значение. Если первый посвящает работу своей маме, то второй пытается передать свою любовь к узбекской литературе.

«Передавать на другом языке душу народа — это своего рода мастерство. Наверное, поэтому я считаю себя суфийским ковбоем», — добавил американский переводчик.

Публикация повестей на английском языке стала возможной благодаря финансовой поддержке United Cement Group (UCG), рассказывает Марк Риз. Компания выделила средства на найм профессионального редактора. Но ни Марк, ни Абдуллох не получили финансовую выгоду от мецената. UCG также проспонсировала размещение рекламных баннеров на электронных табло в переходах станции нью-йоркского метро Grand Central 7 line.





По расчётам фирмы, которая организовывала размещение баннеров, ежемесячно этой станцией метро пользуются от пять-семь миллионов пассажиров. Перевод повести узбекского писателя будет демонстрироваться до 27 апреля.

Перевод «Дел земных» на английский язык доступен в твёрдом переплёте на Amazon.