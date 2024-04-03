Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 апреля на сессии кенгаша народных депутатов, предложил передать старые зданиях государственных учреждений в Юнусабадском районе для проектов предпринимателей. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Поскольку Юнусабадский район расположен в самой удобной части столицы, здесь много предпринимателей, которые пытаются создать рабочие места за счёт собственных инвестиций без привлечения кредитов». Но самый сложный вопрос для них — это найти место в районе, цитирует президента его пресс-секретарь.

Проспект Амира Темура за последние семь лет стал «самой привлекательной улицей для предпринимателей, точкой роста района». Однако на 6-километровом участке улицы расположены старые трёх- и четырёхэтажные здания восьми государственных учреждений, сказал Шавкат Мирзиёев.

Можно увеличить количество предпринимателей и рабочих мест, если реализовать на их месте проекты при условии реконструкции этих зданий в многоэтажные объекты торговли, услуг и питания, офисы и гостиницы с подземной автостоянкой, отметил он.

Такие проекты могут быть реализованы на месте филиалов банков и на базе 24,5 га площадей, занимаемых государственными организациями, сказал Шавкат Мирзиёев.

На проспекте Амира Темура (от сквера Амира Темура до большой кольцевой дороги) расположены здание архива ЗАГСа, районная налоговая инспекция, Бюро принудительного исполнения, хокимият Юнусабадского района, Ташкентский финансовый институт (он объединяется с Ташкентским экономическим университетом) и другие объекты.