Министр занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзод Мусаев заявил о высоком спросе на трудовые ресурсы в развитых странах и интересе этих стран к Узбекистану. Заявление он сделал по итогам совещания у президента Шавката Мирзиёева по вопросам упорядочения трудовой миграции.

«В развитых странах мира очень высокий спрос на трудовые ресурсы. Это связано с демографическим фактором, со снижением рождаемости. Например, такие страны, как Канада, Великобритания, Германия, Япония, Южная Корея, страны Восточной Европы — Польша, Венгрия, Словения — есть спрос на трудовые ресурс. Здесь привлекают внимание высокие зарплаты. Минимальная зарплата — от 1500 до 3000 долларов в зависимости от квалификации и направления», — заявил Бехзод Мусаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

«Из этих стран очень много рекрутинговых компаний приезжают в Узбекистан для подбора трудовых ресурсов. И в этом аспекте наше министерство очень тесно работает с такими компаниями», — сказал он. Только в этом году Узбекистан направил в Великобританию на сезонные работы 2000 молодых людей на пяти-шестимесячный период.

«Это даёт возможность изучить новую профессию, обучиться новым стандартам, чтобы, вернувшись в свою страну, они имели финансовые возможности для создания своего личного бизнеса. Из этих соображений Министерству занятости поставлена очень серьёзная задача по отбору таких лиц, начиная с махалли, с района», — отметил министр.

«Перед ними стоят очень серьёзные вопросы, связанные с затратами на образование, на обучение языку, на получение профессии, связанные с медицинской страховкой, и предусмотрено выделение средств непосредственно для покрытия таких расходов. Если у человека есть желание учиться, получить профессию и выехать за рубеж, соответственно, эти все затраты имеют источник покрытия и возмещения», — сказал Бехзод Мусаев.

Министерство через своё Агентство по внешней трудовой миграции будет координировать эти вопросы, создана отдельная платформа «Онлайн-махалля», которая будет вести учёт «каждого, кто желает уехать, кто выехал и кто вернулся на свою родину, для дальнейшей реинтеграции… Таким образом мы сможем с ними иметь контакт, сможем оказывать юридическую помощь, помогать встать на ноги».

Как мы писали, на совещании у президента сообщалось, что в посольствах и консульствах Узбекистана в Великобритании, Германии, Польши, Венгрии, Японии планируется ввести должности атташе по трудовой миграции, а в Саудовской Аравии — должности представителя Агентства по внешней трудовой миграции. Для оперативного решения проблем сограждан за рубежом в посольствах и соответствующих министерствах будут организованы круглосуточные колл-центры.

Часть расходов на рабочую визу, билеты, оценку знаний иностранного языка и профессиональной квалификации будет компенсироваться государством. Гражданину, получившему международный сертификат по языку или его эквивалент, будет возмещено 50% расходов на изучение языка.

Диверсификация потоков трудовой миграции

Традиционно трудовые миграционные потоки из Узбекистана сосредоточены в нескольких близлежащих странах, в частности, в России и Казахстане, на которые приходится основная часть притока денежных переводов. В последние годы наблюдается постепенная географическая диверсификация таких потоков, отмечали ранее в Центральном банке. В частности, доля переводов из России сократилась с 87% до 78%.

В 2022 году из Центральной Азии в Великобританию прибыла почти четверть сезонных работников. Узбекистан занял второе место после Украины.

На совещании в январе президент Узбекистана сообщил, что большинство узбекистанцев за границей заняты на низкооплачиваемой работе. Хотя в рамках соглашений с развитыми странами поступили заказы на 150 тысяч рабочих, было отправлено только 9000. Минзанятости было поручено обучить 100 тысяч граждан и направить на зарубежные предприятия.

«Газета.uz» писала, что работодатели Германии предлагают 50 тысяч свободных рабочих мест для узбекистанцев — официально, через Агентство по внешней трудовой миграции. Агентство также помогает пройти курсы немецкого языка перед отъездом.

Бехзод Мусаев также встречался с послом Канады в Узбекистане Аламом Хемсоном для обсуждения вопросов налаживания сотрудничества в сфере трудовой миграции.