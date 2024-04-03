Рустам Базаров получил академическое образование в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств им. М. Уйгура) на отделении монументальной живописи. Тем любопытнее, как сквозь тернии строгости и академизма прорвался удивительный художественный мир Базарова.

«Жилой дом на массиве Чиланзар».



Родившегося в Кашкадарье художника всегда интересовали будничные сюжеты — чайхана, парки с их аттракционами, простые праздники, быт как таковой. Его мир существует по своим законам и населён героями, которых не тянет на разговоры о «высоких» материях, но от этого они не впадают в низкий жанр попсы или китча.

Рустам Базаров. Фото Умара Курбанова.



Впрочем, даже у академиков узбекской живописи к Базарову нет особых снобистских претензий.

«Самый интересный художник в республике. Я вижу в его работах сегодняшнюю нашу жизнь, и она очень правдивая», — сказал на открытии выставки председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нур (Нуридинов).

Мэтр изобразительного искусства Узбекистана даже посетовал, что ему во время работы так и не открылась «необычная обыденность», свойственная живописи Базарова.

«Весна».



Выставка «Хаммаси булади Ок!» собрана из почти 100 работ — как уже принёсших художнику успех, так и совершенно новых, датированных этим годом. В двух залах есть места для сравнения картин, в котором по-прежнему главным критерием оценки работ Базарова остаётся их метафоричность, лиричность и глубоко личное переживание.

«Хашар».



«Натурщиков не хватает, поэтому в каждом персонаже на картине есть частичка от меня. Это воспоминания о детстве, на этой картине я сам. Именно так месили глину лет сорок назад», — рассказывает Базаров «Газете.uz» про свою новую работу из цикла «Хашар».

В работе «Выставка современного искусства» художник не стесняется троллить общество и своих коллег по изобразительному цеху, узнаваемых на полотне.

«Многие приходят на такие выставки и делают вид, что понимают это искусство. Что-то мне заходит, что-то нет, но искусство ради эпатажа — это не моё», — поясняет Базаров.

«Выставка современного искусства».



Его живопись выглядит готовыми декорациями для ещё не до конца созданного спектакля или фильма, замысел которого постепенно складывается в голове автора.

Базаров рассказал «Газете.uz», что над картиной «Чорсу» (2019) работал целый год.

«В какой-то момент меня перестала интересовать эта работа — фотография получалась какая-то. Я забросил её, но всё перевернулось в один миг, когда полотно наполнилось новым содержанием, фантазиями и фигурами», — отметил художник, вспоминая, как посреди базара «вдруг» возникла каравелла, птеродактиль и тираннозавр.

«Чорсу».



Сложно у Базарова найти и каплю агрессии. Какая-то неожиданная атмосфера карнавала или, если уж отталкиваться от наши восточных корней, бурный сайиль царит в том городе, который беспрерывно пишет Базаров.

В серии сельских пейзажей, кропотливо выписанных маслом на холсте и занимающих почти полностью один из залов Дома фотографии, транслируется буйство красок. Эмоциональными вышли эксперименты с натюрмортами и кубизмом, на которые Базаров решился в этом году.





К творческим поискам подключился сын художника Жасур. На выставке представлены его работы по мотивам сказок «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Незнайка на Луне» и сюжетов из жизни, как, например, «Кураш».

Работы Жасура Базарова.



Рустам Базаров не обходится без иронии и отсылок к бессмертным полотнам. «Весна» (2018), которая открывает экспозицию, отсылает к знаменитой «Венере» Боттичелли, а в новой работе «Рай и Ад» художник цитирует «Вавилонскую башню» Босха.





Ирония Базарова многозначительна. В популярной работе «Жилой дом на массиве Чиланзар» аутентичная копия Моны Лизы грустно смотрит из окна квартиры. В чём смысл? Может, Базаров говорит нам, что современная Джоконда теряется в быте повседневности, или художник пытается открыть красоту в каждом из нас. Найти ответ для себя можно, посетив выставку, которая продлится до 13 апреля.