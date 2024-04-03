Вопросы облегчения доступа граждан Узбекистана на внешний рынок труда и меры по обеспечению занятости тех, кто возвращается из трудовой миграции, обсуждались на совещании у президента Шавката Мирзиёева 2 апреля.
Министерство занятости и сокращения бедности представило предложения, разработанные по поручению главы государства.
Согласно озвученным данным, за последние два года Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости организованно отправило 70 тысяч человек для работы в развитых странах. Однако большое число граждан отправляются за рубеж самостоятельно для осуществления деятельности, не требующей специальной квалификации. Условия труда и жизни не всегда соответствуют стандартам.
Предложения по упорядочению миграции и поддержки трудовых мигрантов
- Агентство по внешней трудовой миграции преобразуется в орган управления в форме государственного учреждения. Директор агентства будет одновременно заместителем министра занятости и руководителем Фонда поддержки трудовых мигрантов.
- В посольствах и консульствах Узбекистана в Великобритании, Германии, Польши, Венгрии и Японии планируется введение должности атташе по трудовой миграции, а в Саудовской Аравии — должности представителя агентства. Для оперативного решения проблем сограждан за рубежом в посольствах и соответствующих министерствах будут организованы круглосуточные колл-центры.
- Вводится принцип «работа за рубежом начинается с махалли» — помощники хокимов и лидеры молодёжи будут выявлять желающих работать за рубежом и вносить их данные в платформу «Онлайн-махалля». Кандидаты будут приглашаться на конкурсы зарубежных работодателей.
- Будет организовано обучение профессиям и целевая подготовка в учреждениях профессионального образования граждан, не имеющих профессиональных навыков и знания языка. Для этого при Агентстве по внешней трудовой миграции будет открыт центр по обучению иностранным языкам и целевой подготовке к работе.
- Часть расходов на рабочую визу, билеты, оценку знаний иностранного языка и профессиональной квалификации будет компенсироваться государством. Гражданину, получившему международный сертификат по языку или его эквивалент, будет возмещено 50% расходов на изучение языка.
- Для помощи в трудоустройстве граждан, вернувшихся из трудовой миграции, по образцу Сайхунабадского района Сырдарьинской области будет оказываться финансовая помощь для ведения приусадебного хозяйства и получения доходов, а также будут предоставляться другие услуги по трудоустройству.
- Прикреплённые к махаллям банки будут выделять льготные кредиты в рамках программы «Непрерывная поддержка малого бизнеса».
- Медицинские учреждения будут проводить бесплатные медицинские осмотры для вернувшихся мигрантов и членов их семей.
- Центры «Инсон» будут оказывать социальную помощь детям, чьи родители работают за рубежом.
- Предприятию, принявшему на работу вернувшихся из трудовой миграции, за каждого сотрудника на протяжении года будет выплачиваться ежемесячная субсидия в размере 500 тысяч сумов из Фонда поддержки занятости. На эти мероприятия в 2024 году будет выделено 100 млрд сумов из всех источников.