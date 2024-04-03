Вопросы облегчения доступа граждан Узбекистана на внешний рынок труда и меры по обеспечению занятости тех, кто возвращается из трудовой миграции, обсуждались на совещании у президента Шавката Мирзиёева 2 апреля.

Министерство занятости и сокращения бедности представило предложения, разработанные по поручению главы государства.

Согласно озвученным данным, за последние два года Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости организованно отправило 70 тысяч человек для работы в развитых странах. Однако большое число граждан отправляются за рубеж самостоятельно для осуществления деятельности, не требующей специальной квалификации. Условия труда и жизни не всегда соответствуют стандартам.





Предложения по упорядочению миграции и поддержки трудовых мигрантов