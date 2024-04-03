В условиях крайней ограниченности площадей в Ташкенте необходимо развивать промышленность и торговлю за счёт вертикального роста имеющейся инфраструктуры. Об этом на сессии кенгаша народных депутатов столицы 3 апреля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Например, он указал на возможности расширения крупных рынков за счёт уровней и создания дополнительных площадей в малой промылшенной зоне Юнусабадского раойна путём перестройки в 3−4 этажа», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров Узбекистана провести инвентаризацию неэффективно используемых государственных объектов и утвердить программу размещения на их месте проектов, которые создадут высокодоходные рабочие места в промышленности и сфере услуг.

На сессии президент также предложил передать старые здания восьми госучреждений на проспекте Амира Темура в Юнусабадском районе бизнесу для реконструкции и создания торговых объектов, офисов и гостиниц с подземными стоянками.

В декабре глава государства заявил, что базар необходимо превратить в «визитную карточку» Узбекистана. Он поручил разработать проект новых современных рыночных комплексов, отражающих национальную культуру.

В январе Шавкату Мирзиёеву были представлены проекты по превращению рынков исторических городов в комплексы, привлекательные для туристов, а также проекты новых рынков в Ташкенте и других городах. Сообщалось о разработке отдельной программы по «облагораживанию» 515 рынков.

В феврале президент заявил, что из-за отсутствия генпланов некоторые города и посёлки Узбекистана расширяются только за счёт увеличения площадей, а это ведёт к росту затрат на инфраструктуру и уменьшению сельхозземель.