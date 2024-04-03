Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов в рамках «Дня без автомобиля» 29 марта ответил на вопросы «Газеты.uz» о том, вернётся ли в Ташкент трамвайное движение (видео).

О закрытии всех трамвайных маршрутов было заявлено 28 марта 2016 года. Озвучивая решение, бывший хоким столицы Рахмонбек Усманов сказал, что оно продиктовано постоянным увеличением количества автотранспорта, недостаточной протяжённостью трамвайной сети и неэффективной работой маршрутов. 2 мая того же года Ташкентский трамвай ушёл в историю.

На вопрос, есть ли сейчас понимание у властей, что решение закрыть трамвай было ошибкой, глава Минтранса ответил:

«В то время я работал в другой сфере. Сейчас как представитель отрасли [транспорта] могу сказать, что трамвай — это крайне необходимая инфраструктура для Ташкента. Отмена действующего трамвая… Возможно, тогда не было таких заторов, не чувствовалась его необходимость и привлекательность. Наверное, в то время были для этого свои причины», — ответил Илхом Махкамов.

Он добавил: «Конечно, если бы трамвай остался,. пришло бы время, когда его нужно было бы модернизировать и обновить».

Министр сообщил, что в настоящее время идёт работа с французской Alstom по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства трамвая за счёт её гранта. Разработка ТЭО этой компанией не означает, что именно Alstom будет строить трамвайные линии и поставлять трамваи, для этого будет обязательно проведён конкурс, сказал он.

По его словам, в первую очередь рассматривается вариант строительства трамвая между «старым» и «новым» Ташкентом (от станции метро «Машинасозлар» или «Дустлик»), а также создание трамвайной инфраструктуры в Новом Ташкенте. При этом рассматриваются и варианты маршрутов внутри Ташкента.

Илхом Махкамов сообщил, что на первом этапе был разработан транспортный мастер-план, который предусматривает развитие имеющейся сети общественного транспорта — метрополитена и автобусов, улучшение их взаимосвязанности, а также создание экспресс-маршрутов и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Дальше разрабатывается концепция развития сети. Будет рассматриваться, куда можно продолжать протягивать метро, где можно разместить трамвай, сказал он.

«Конечно, ни у кого сейчас нет мнения о том, что в Ташкенте не будет трамвая, что работы в этом направлении остановлены. Это точно, мы далеки от этого», — заявил Илхом Махкамов.

На замечание корреспондента «Газеты.uz»: «Значит, надежда есть» министр ответил: «Надежда не только есть, мы прорабатываем вопрос, по каким направлениям пустить трамвай. Но мы должны исходить из имеющейся инфраструктуры».

Видео

В апреле прошлого года, отвечая на вопрос, когда в Ташкент вернут трамвай, Илхом Махкамов сказал, что это, как и вопросы решения проблем устаревшей дренажной системы, переполненности метро и загруженности улиц, требует много времени.

«Сейчас нам эксперты говорят, что работу надо начать со строительства линии, которая свяжет старый и новый Ташкент. Они говорят, что если сейчас начать строить трамвай внутри города, мы столкнёмся с ещё большими заторами. Не после запуска трамвая, а во время его строительства. Это потребует очень много времени», — сказал он.