Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и его делегации на борту потерпевшего крушение вертолета.
«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал своё обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении (цитата по Mehr).
Правительство заверило иранский народ, что «путь служения» будет продолжен, а в управлении страной «не будет никаких сбоев».
Мохаммад Мохбер. Фото: Wikimedia Commons.
Исполнение обязанностей президента Ирана в связи с гибелью Раиси переходит к его первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Такой порядок предусмотрен Конституцией страны, пишет Reuters. Утвердить кандидатуру и. о. президента должен Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
В качестве временного президента Мохбер вместе со спикером парламента и главой судебной власти входит в совет из трёх человек, который организует новые президентские выборы в течение 50 дней после смерти президента.
- Вертолёт Ибрахима Раиси потерпел крушение 19 мая в горном районе на северо-западе Ирана. Раиси возвращался с церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе с Азербайджаном, в которой также участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. На кадрах с места происшествия видно, что вертолёт врезался в горную вершину. Официальной информации о причине крушения пока нет.
- Ибрахим Раиси родился в 1960 году в семье священнослужителя в городе Мешхеде. В 1980-х работал заместителем прокурора, а позже прокурором Тегерана. В 1988 году он входил в специальную комиссию, которая казнила тысячи политических заключённых в иранской столице.
- В 2017 году баллотировался на пост президента Ирана, но уступил тогдашнему президенту Хасану Роухани. На следующих президентских выборах 2021 года Раиси одержал победу. Раиси считался протеже аятоллы Хаменеи.