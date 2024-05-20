Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и его делегации на борту потерпевшего крушение вертолета.

«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал своё обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении (цитата по Mehr).

Правительство заверило иранский народ, что «путь служения» будет продолжен, а в управлении страной «не будет никаких сбоев».

Мохаммад Мохбер. Фото: Wikimedia Commons.

Исполнение обязанностей президента Ирана в связи с гибелью Раиси переходит к его первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Такой порядок предусмотрен Конституцией страны, пишет Reuters. Утвердить кандидатуру и. о. президента должен Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В качестве временного президента Мохбер вместе со спикером парламента и главой судебной власти входит в совет из трёх человек, который организует новые президентские выборы в течение 50 дней после смерти президента.