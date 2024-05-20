Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая подписал постановление об определении приоритетных направлений внедрения и развития современной системы управления в водном хозяйстве.

Документом Министерство водного хозяйства определяется государственным органом, который отвечает за ведение единого водного баланса по всем источникам, а также координацию работы по организации и ведению государственного водного кадастра.

Основными направлениями работы министерства станут:

обеспечение водной безопасности страны путём эффективного управления водными ресурсами трансграничных и внутренних рек, саев, а также создания достаточных запасов воды в естественных озёрах, водных сооружениях и подземных источниках;

развитие ирригационной и мелиоративной системы, бесперебойное обеспечение водой потребителей всех отраслей экономики;

создание прозрачной системы управления водными ресурсами и ведения учёта воды с широким использованием цифровых технологий;

широкое внедрение в сферу современных ресурсосберегающих технологий, научных достижений и ноу-хау;

повышение эффективности использования водных ресурсов путём широкого внедрения рыночных механизмов в водопользование и управление водными ресурсами;

организацию научных исследований, направленных на повышение экономической эффективности рационального использования воды и водохозяйственных объектов;

организацию системной работы, направленной на обеспечение безопасности водохозяйственных объектов;

развитие межгосударственных отношений по вопросам использования трансграничных водных ресурсов.

В структуре Минводхоза создаются Агентство по эксплуатации объектов водного хозяйства и Департамент по реализации проектов водного хозяйства, а также:

на базе Центральной диспетчерской, коммуникационной и кадастровой службы — Центральная диспетчерская и водобалансовая служба;

на базе Информационно-аналитического и ресурсного центра — Центр реформ в водном хозяйстве;

на базе Научно-исследовательского центра водных проблем при Кабинете министров — Хорезмский научно-исследовательский центр водных проблем при НИИ ирригации и водных проблем;

на базе государственного учреждения «Безопасная река» при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата — государственное учреждение «Внедрение рыночных механизмов в водное хозяйство».

Структура Министерства водного хозяйства реорганизуется путём разделения его на верхнее, среднее и нижнее звенья.

С 1 июля при определении должностного оклада работников министерства и организаций его системы применяются повышенные тарифные коэффициенты, а с 2025 года — ежемесячные надбавки в коэффициентах к должностному окладу с учётом коэффициента стимулирования за выслугу лет.

До 15 августа Совет министров Каракалпакстана и хокимияты областей должны обеспечить выделение земель водного фонда естественных водных объектов соответствующим организациям-пользователям в системе Министерства водного хозяйства на праве постоянного пользования.

Минводхоз также определяется органом, выполняющим функции участника от имени государства для организаций ООО «УзГИП» и ООО «Сувлойиха».

Вмешательство третьих лиц, в том числе органов государственной власти на местах, в деятельность министерства и организаций его системы касательно управления водными ресурсами запрещено.

До 20 июля планируется разработать проект постановления правительства об отмене полномочий хокимиятов по передаче участков прибрежных территорий пользователям и арендаторам.

Кроме того, теперь лимиты водозабора с учётом их приоритетности для населения и отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства, будут устанавливаться после утверждения районными кенгашами народных депутатов.

С 1 января в Узбекистане запрещено использование сооружений забора подземных вод, не оснащённых средствами учёта воды. Ответственным министерствам и ведомствам в трёхмесячный срок поручено провести полную инвентаризацию скважин подземных вод. В случаях неустановки счётчиков воды (за исключением индивидуального забора подземных вод в объёме до 5 кубометров в сутки для личных и хозяйственных нужд физическими лицами) должны приниматься правовые меры, в том числе ограничение доступа к воде до установки счётчика.