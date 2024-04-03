Лицензия, выданная страховой компании Universal Sug‘urta 7 июля 2022 года на осуществление деятельности в сфере общего страхования в добровольной форме, аннулирована со 2 апреля, сообщила пресс-служба Национального агентства перспективных проектов Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, документ аннулирован в соответствии со статьёй 33 закона «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» и пунктом 49 постановления правительства от 21 февраля 2022 года «Об утверждении единого положения о порядке лицензирования отдельных видов деятельности посредством специальной электронной системы».

При этом, подчеркнули в НАПП, страховая компания «Universal Sug‘urta» обязана исполнять принятые на себя обязательства по ранее заключённым договорам страхования.

В ноябре 2023 года НАПП аннулировало лицензии сразу четырёх страховых компаний — Unipolis, Farovon Sug’urta, Sharq-Sug'urta и Asko-Vostok, а ещё ранее оштрафовало восемь страховых организаций за нарушение пруденциальных нормативов на 254,5 млн сумов.