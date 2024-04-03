Дорожно-транпортное происшествие произошло 3 апреля на автодороге Самара-Шымкент возле посёлка Маржанбулак в Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщил Telegram-канал Polisia.kz, который публикует новости МВД Казахстана.

В ДТП участвовали грузовой автомобиль Volvo и минивен Toyota-Аlhpard под управлением гражданина Узбекистана. Вследствие ДТП водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия.

По предварительным данным у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, говорится в сообщении.