Вечером 2 апреля в социальных сетях появились публикации о том, что пенсионеры получили на телефоны уведомления о начислении пенсии и следом — сообщения об отмене пополнения карты.

Пенсионный фонд и Народный банк Узбекистана сообщили о технической ошибке, которая затронула 3% получателей пенсий.

«В системе Народного банка в процессе загрузки пенсионных средств произошла техническая неисправность, из-за которой у части клиентов поступление на карты средств было „отменено“», — говорится в сообщении Народного банка.

«В настоящее время неполадки устранены, и „отменённые“ средства возвращаются на банковские карты», — отметили в банке.

Там заверили, что все пенсионеры получат пенсию до 5 числа месяца, как это предусмотрено постановлением президента ПП-5102.

В связи с ошибкой резко выросло количество звонков в колл-центр Народного банка, из-за чего с ним может быть сложно связаться.

Для связи с банком можно воспользоваться Telegram (@xbcallsupport) или страницами банка в социальных сетях, говорится в сообщении.