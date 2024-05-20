В Ферганской области пресечена контрабанда крупной партии смартфонов, сообщила пресс-служба Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Узбекистана.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой совместно с оперативными структурами областного таможенного управления досмотрели автомобиль Cobalt, остановившийся около жилого дома в Ферганском районе. Ранее за мужчиной, управлявшим автомобилем, было установлено наблюдение.

В салоне машины и в доме были обнаружены 270 смартфонов Tecno Spark двух моделей (Tecno Spark Go и Tecno Spark 20) общей стоимостью 367 млн сумов (около 29 тысяч долларов по текущему курсу ЦБ), не имеющих документов, подтверждающих прохождение таможенного оформления.

Таможенные органы начал доследственную проверку по данному факту.