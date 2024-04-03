Узбекистан в феврале занял первое место по продаже золота в мире, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council).

Согласно открытым данным, мировые золотые резервы центральных банков выросли в в феврале на 19 тонн. Но объём покупки драгметалла был на 58% ниже, чем в январе (45 тонн). В годовом исчислении центральные банки сообщили о приросте золотого запаса на 64 тонны за январь и февраль, что на 43% ниже, чем за тот же период в 2023 году, но в четыре раза больше, чем в 2022 году.

Народный банк Китая был крупнейшим покупателем в этом месяце, увеличив свои золотые резервы на 12 тонн — до 2257 тонн. С учётом февраля золотые резервы НБК росли 16 месяцев подряд, хотя доля золота в общих резервах остаётся на уровне около 4%.

Национальный банк Казахстана увеличил свои золотые резервы на 6 тонн в феврале, на такой же объём приобрела Индия (всего в резервах — 817 тонн).

Данные Национального банка Кыргызсатана показали, что его золотые резервы выросли более чем на 1 тонну в феврале, а чистые покупки с начала года составляют 2 тонны. Общие запасы золота сейчас оцениваются почти в 24 тонны.

В феврале было два крупных продавца. Центральный банк Узбекистана за месяц сократил свой золотой запас на 12 тонн, а Центральный банк Иордании — на 4 тонны.

В 2023 году Узбекистан стал вторым крупнейшим продавцом золота в мире. Чистые продажи золота составили больше 25 тонн, уступив вдвое Казахстану, который занял первую строчку.

Согласно данным Агентства статистики, в феврале Узбекистан продал золота на 1,32 млрд долларов, что на 11,5% больше поставок за январь-февраль 2023 года (1,18 млрд долларов).

Центробанк Узбекистана ранее сообщил, что международные резервы Узбекистана за два месяца с начала года снизились на 2,37 млрд долларов — до 32,2 млрд долларов (минимум с сентября прошлого года). Физический объём золота сначала увеличился на 0,3 млн тройских унций (9,3 тонны), а затем снизился на такой же объём. В результате в резервах сохранилось 11,9 млн тройских унций драгметалла (370,1 тонны), но при этом стоимость золотого запаса уменьшилась на 535,4 млн долларов.

Напомним, по итогам 2023 года «финансовая подушка» страны просела на 1,2 млрд долларов — до 34,56 млрд. Снижение резервов по итогам года тогда произошло впервые с 2018 года. Физический объём золота за год уменьшился почти на 25 тонн.