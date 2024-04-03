Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 апреля ознакомился с презентацией планов в сфере строительства автомобильных дорог.

Сейчас готовится реализация с участием Азиатского банка развития (АБР) проекта строительства внутренних дорог с цементобетонным покрытием.

В рамках проекта в Каракалпакстане и 86 районах регионов, где проживает более 770 тысяч человек в 272 махаллях, будет построено 841 км дорог с цементобетонным покрытием. На это направят 240 миллионов долларов средств АБР.

Строительство и технический надзор будут полностью осуществляться отечественными подрядчиками — частными предпринимателями и местными инженерами. После ввода дорог в эксплуатацию главный подрядчик будет обеспечивать их гарантированное обслуживание и эксплуатацию в течение 5 лет, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Ещё один проект направлен на реконструкцию участка международной автомагистрали М39 «Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез» с 1255 по 1315 км. Этот «узкий и нуждающийся в ремонте» отрезок проходит через центр Дехканабадского района Кашкадарьинской области, отметил председатель Комитета по автомобильным дорогам Жамшид Турсунов.

В рамках проекта планируется построить 60 км четырёхполосной дороги с цементобетонным покрытием. Вокруг центра Дехканабадского района намечено соорудить новую 17-километровую объездную дорогу, 14 мостов и дорожных путепроводов. Работы будут профинансированы за счёт привлечения почти 154 млн долларов от Исламского банка развития и Фонда международного развития ОПЕК.

Глава государства дал указания по качественному строительству дорог, созданию лесопосадок вдоль ремонтируемых улиц для улучшения экологии регионов и удобной дорожно-транспортной инфраструктуры в сельских районах.

По итогам совещания глава Комитета по автодорогам Жамшид Турсунов сообщил, что к работам по обслуживанию автодорог в Узбекистане привлекут частный сектор на основе аутсорсинга. «Наши нормы и стандарты по эксплуатации дорог устарели, что открывает дорогу к неэффективному использованию средств», — признал он.