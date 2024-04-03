Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у восточного побережья Тайваня. Оно стало самым сильным на острове за последние 25 лет, сообщает Reuters. Было зафиксировано более 50 афтершоков.

По последним данным, погибли семь человек, свыше 730 получили ранения. Не менее 77 человек остаются в ловушке в разрушенных зданиях.

Тайваньское метеорологическое управление сообщило, что землетрясение началось около 8:00 утра, очаг залегал на глубине 15,5 км. Эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. Это малонаселённый горный район. Подземные толчки ощущались и в столице страны Тайбэе.

«Оно [землетрясение] было очень сильным. Было такое ощущение, будто дом вот-вот рухнет», — рассказал Reuters 60-летний Чан Юй-линь, работник больницы в Тайбэе.

По данным пожарной службы Тайваня, по всему острову повреждены 125 здания, около половины из них — в Хуаляне, передаёт СNN. Более 91 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Министерство обороны Тайваня задействовало военнослужащих для участия в спасательной операции и ликвидации последствий стихии.

После землетрясения в Японии и на Филиппинах объявили предупреждение о цунами, но впоследствии его отменили.