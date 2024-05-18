Основная причина загрязнения воздуха в Ташкенте — естественная пыль, заявили в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Фото: Uzb_Meteo / Telegram.



17 мая климатолог Эркин Абдулахатов сообщил, что после длительного периода, когда в Ташкенте был «зелёный» уровень загрязнения воздуха город по состоянию на 08:00 того дня вернулся к «красному» уровню.

Источник: IQAir.



Содержание мелкодисперсных частиц РМ2,5 (размером от 0,001 до 2,5 микрометра) в воздухе 160 мкг/м3, что превышало рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 32 раза (5 мкг/м3). Благодаря этому Ташкент поднялся на 4-е место в мире по загрязнению воздуха в мире.

Климатолог предположил, что это загрязнение может быть связано с процессом конвекции, когда тёплый воздух перемещается вверх, а холодный — вниз.

По данным Минэкологии, сегодня в сотрудничестве со Всемирным банком реализуется проект по оценке качества воздуха в столице.

Согласно проведённым исследованиям в рамках проекта, а также предварительному отчёту, в Ташкенте на образование мелких дисперсных частиц РМ2.5 повлияли следующие факторы: природная пыль — 36%, теплоснабжение — 24%, транспортные средства — 16%, промышленные предприятия — 13%.

По данным сайта IQAir, по состоянию на 9:00 17 мая количество мелких дисперсных частиц PM 2.5 в Ташкенте составило 66 мкг/м3, отметили в министерстве.

«За последние годы в нижнем слое атмосферного воздуха (до 100−150 метров) в городе Ташкенте наблюдается температурная инверсия (повышение температуры воздуха с высотой). Инверсия температуры — препятствует вертикальному движению воздуха, что приводит к увеличению концентрации мелких твёрдых частиц PM 2.5», — говорится в сообщении.

По данным Минэкологии, в результате использования угля и мазута в качестве топлива в системе теплоснабжения в осенне-зимний период наблюдался постоянный рост концентрации мелкодисперсных частиц PM 2.5.

В весенне-летние месяцы, преимущественно в дни жаркой и сухой погоды, наблюдается увеличение концентрации загрязняющих веществ за счёт естественной пыли, попадающей в регион вследствие опустынивания и засухи, заявили в министерстве.

«В сегодняшней ситуации можно заметить, что это загрязнение вызвано небольшим количеством тумана, образующегося после выпадения осадков, а также процессом конвекции, то есть фактором подъёма воздуха снизу-вверх перед проникновением влажного воздушного потока. В нашей республике загрязнение воздуха пылью связано с природными (сухой климат, песчаные и суглинистые почвы) и антропогенными (транспортные, промышленные, строительные отходы) факторами», — указали в Минэкологии.

Такие факторы, как слабые ветра, температурная инверсия, застой атмосферного воздуха, создают условия для естественного загрязнения атмосферы, говорится в сообщении.