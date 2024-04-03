Хокимом Ташкента утверждён Шавкат Буранович Умурзаков, сообщила пресс-служба столичной администрации.

В сессии кенгаша народных депутатов 3 апреля, на которой было произведено утверждение, принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«За прошедший период Шавкат Умурзаков проявил себя как строгий и справедливый лидер, который неуклонно идёт к целям, отражённым в Стратегии развития Узбекистана-2030 и направленным на комфорт и безопасности жителей и гостей Ташкента, улучшение его инвестиционного бизнес-климата, достижение экологической устойчивости», — говорится в сообщении хокимията Ташкента.

Он исполнял обязанности хокима ровно год — с 24 марта прошлого года. Шавкат Умурзаков (1979 года рождения) в 2013—2018 годы возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, а с июня 2011 года по сентябрь 2013 года — отдел по борьбе с экономической преступностью и коррупцией прокуратуры Ташкентской области. С июня 2018 года по март 2023 года работал председателем правления компании «Узавтосаноат».



