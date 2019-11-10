Главное

Безусловно, событием недели, за которым наблюдал весь Узбекистан, стало исчезновение 20-летнего жителя Андижанской области Абдуллоха Тохирова после ДТП и дальнейшего вызова в областное УВД. Спустя две недели стало известно, что он был доставлен в Ташкент. Сейчас его отпустили, и он находится дома.

Президент Шавкат Мирзиёев поручил хокимам областей и районов в течение двух дней принять обращение к предпринимателям, в котором они должны гарантировать, что «впредь не будут чинить какие-либо препятствия» бизнесу".

Что ждать гражданам от грядущей реновации жилья? Какие многоэтажки она затронет? Какие дома считаются аварийными? Будут ли учитывать мнения жителей? «Газета.uz» получила комментарии в Министерстве ЖКО и Агентстве урбанизации.

Назначение недели

Светлана Артыкова, занимавшая должность заместителя председателя Сената, назначена заместителем генерального прокурора Узбекистана.

Новые законы

Президент подписал закон «Об управлении многоквартирными домами». Госконтроль за технической эксплуатацией домов возложен на Жилфондинспекцию при МинЖКО. Апробация норм закона пройдет в Яккасарайском районе Ташкента, а также Джизаке и Маргилане.

В новой редакции закона «О банках и банковской деятельности» расширен список банковских финопераций, определен минимальный размер уставного капитала и перечислены санкции за нарушение банковского законодательства.

Закон «О платежах и платежных системах», также подписанный президентом, определяет правила работы платежных систем и вводит понятия электронных денег и платежных агентов.

Штрафы за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Узбекистане снижены, а уголовное наказание за повторное нарушение отменено.

Цитата недели

«Мы будем жестко бороться с коррупцией [в сфере высшего образования]! Как говорил наш президент, назад дороги нет, мосты сожжены. Руководители либо будут служить народу, либо покинут должности. Даже если уйдут, то они не отделаются просто уходом», − заявил советник президента Шерзод Кудбиев на заседании коллегии Министерства высшего и среднего специального образования. На этом совещании был уволен ректор Ташкентского государственного экономического университета.

Другие новости

Фото: ЦИК.

Политические партии объявили списки кандидатов на выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса. Ознакомиться со списками вы можете на сайтах партий (мы приводим ссылки в нашей новости).

В Узбекистане повысят качество и расширят охват медицинской помощью женщин репродуктивного возраста, беременных и детей. Частным медучреждениям разрешено принимать роды при соблюдении требований ВОЗ. Между тем, Генпрокуратура сообщила о выявлении хищений на 15,3 млрд сумов в Республиканском центре акушерства и гинекологии.

1 ноября вступил в действие мораторий на рубку ценных видов деревьев. Но в Ташкенте вырубка деревьев в связи со строительством может продолжаться, потому что на это были выданы разрешения, сообщили в Ташгорэкологии. Взамен почти 5000 деревьев, на вырубку которых выданы разрешения, до конца осени в столице планируется посадить 55 тысяч (или больше) деревьев — чинар, дубов и ясеней. Никита Макаренко ответил на эту новость колонкой «Не про деревья».

Цифра недели: 9384

Столько пожаров зарегистрировано на территории Узбекистана с января по октябрь. Погибли 88 человек, 35 человек были спасены.

Происшествия

В ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 человек на 4 автомобилях напала на погранзаставу в Таджикистане, расположенную на границе с Узбекистаном. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана в тот же день сообщил, что нападавшие, 15 из которых были убиты, были членами ИГ и проникли в страну из Афганистана. Президент Таджикистана в это время был с визитом в Европе. Дополнительные подробности инцидента не сообщались.

Исследователю Евгению Бунину, который занимается проблемами уйгуров и ранее посещал Узбекистан, отказали во въезде в страну.

Хорезмский журналист Давлатназар Рузметов погиб в ночь на четверг. Его сбила машина, когда он переходил дорогу в родном районе.

О необходимости реформы всей системы безопасности дорожного движения напомнила страшная авария двух автобусов, в которых находились почти 40 человек, в Ташкентской области. Гонка водителей привела к столкновению и опрокидыванию автобусов. Один человек погиб, 36 пострадали.

В Кашкадарье сотрудник ППС назвал мужчину «бородачом» и отвез его на автозаке в участок по подозрению в торговле валютой. После проверки инцидента сотрудника понизили в должности.

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