Российские войска начали новое наступление в северо-восточных районах Харьковской области Украины. Министерство обороны Украины сообщило, что около 5:00 утра 10 мая россияне совершили «попытку прорыва линии обороны под прикрытием бронетехники» на Волчанском направлении.

«На данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности», — говорится в заявлении украинского оборонного ведомства. Для усиления обороны на этом участке фронта подтянуты резервные подразделения.

Новую волну наступления подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, атаку удалось остановить артиллерийским огнём. «В 7−8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой. К тому времени наступление россиян удалось остановить», — заявил он.

Зеленский добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) были готовы к такому развитию событий.

«Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнём врага», — сказал украинский лидер.

По данным украинского OSINT-проекта Deep State, российские военные «пытаются проникнуть и закрепиться» в населённых пунктах вдоль границы, в том числе в Стрелечье, Красном, Пыльной, Борисовке (в направлении Харькова), а также в Гатище и Плетеневке (в сторону Волчанска). По мнению аналитиков, для глубокого продвижения российской армии не хватит войск, «но неизвестно, сколько основных сил она готова задействовать для данного маневра».

Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского военного источника пишет, что армия РФ стремится оттеснить ВСУ на 10 километров от российской границы, пытаясь создать буферную зону. Агентство утверждает, что россияне продвинулись на 1 км возле Волчанска.

Украинские власти отрицают потерю территорию. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что ВСУ «уверенно держат позиции» и «не потерян ни один метр». Он добавил, что вся прифронтовая территория уже давно является «серой зоной», куда может заходить техника противника.

Из-за резко усилившихся российских обстрелов украинские власти начали добровольную эвакуацию жителей Волчанска и близлежащих районов. Людей вывозят в Харьков.

Министерство обороны России пока официально не комментировало информацию о наступлении.