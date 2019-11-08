Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 ноября подписал закон «Об управлении многоквартирными домами». Документ был принят Законодательной палатой 6 августа и одобрен Сенатом 11 октября. Он вступит в силу с 1 августа 2020 года.

Действие закона распространяется на собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, управляющие многоквартирным домом организации и управляющих, товарищества собственников жилья, а также других лиц, деятельность которых связана с управлением многоквартирными домами.

Основными принципами управления многоквартирными домами обозначены свобода выбора способа управления, самоуправление, коллегиальность, открытость и гласность, организационная и финансовая самостоятельность, систематическая отчетность перед собственниками помещений.

Закон определяет многоквартирный дом как совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к многоквартирному дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общей собственности, принадлежащей собственникам помещений на праве долевой собственности.

Способ управления многоквартирным домом определяется общим собранием собственников помещений. Управлять домом могут непосредственно собственники помещений, юридическое лицо — управляющая организация или физическое лицо (индивидуальный предприниматель) — управляющий на основании договора. Управление также может быть передано товариществу собственников жилья — некоммерческой организации, объединяющей собственников жилых и нежилых помещений в одном или нескольких компактно расположенных многоквартирных домах.

Государственный контроль в области управления многоквартирными домами возлагается на Инспекцию по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания и ее территориальные инспекции (Жилфондинспекция).

Жилфондинспекция, в частности, осуществляет контроль за:

соблюдением правил и норм технической эксплуатации многоквартирных домов, требований по содержанию прилегающих земельных участков, недопущением самовольного переустройства и перепланировки помещений собственниками;

соблюдением установленных правил и системным проведением ремонтно-восстановительных работ общего имущества, фасадов домов и внутридомовых инженерных коммуникаций;

соблюдением организациями сферы жилищно-коммунального обслуживания требований нормативных документов при оказании соответствующих услуг;

целевым использованием средств собственников помещений в многоквартирных домах, аккумулируемых для проведения капитального ремонта домов.

Жилфондинспекции предоставлены полномочия выдачи обязательных для исполнения предписаний:

органам управления многоквартирными домами либо собственникам помещений — по устранению нарушений правил содержания и технической эксплуатации домов и требований по содержанию прилегающих к ним земельным участкам;

организациям сферы жилищно-коммунального обслуживания — по соблюдению требований нормативных документов в области технического регулирования при оказании услуг.

Собственнику помещения запрещено самовольно возводить разные строения и сооружения без разрешения, загромождать пожарные проходы, общие коридоры, лестничные клетки, запасные выходы и другие общие помещения предметами и оборудованием, содержать домашних животных в местах общего пользования, производить самовольные работы по переустройству и перепланировке помещений, нарушающие несущие способности конструктивных элементов и сейсмоустойчивость дома.

В законе, кроме того, прописан порядок проведения общего собрания и его полномочия, механизм проведения открытого конкурса на управление многоквартирным домом и другое.

Вмешательство органов государственной власти на местах и их должностных лиц в деятельность органов управления многоквартирными домами законом запрещена.

До 1 мая 2020 года в Яккасарайском районе Ташкента, а также в Джизаке и Маргилане пройдет правовой эксперимент по апробации норм закона.