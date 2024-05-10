Теплицам в Узбекистане планируется возмещать часть расходов на покупку угольного котла. Об этом говорилось на совещании у президента в пятницу.

По данным пресс-службы главы государства, за последние годы площадь теплиц увеличилась в 2,6 раза, а объем производства продукции — более чем в 3 раза. В этой отрасли занято 80 тысяч человек постоянно и 70 тысяч — на сезонной основе.

Для повышения эффективности тепличных хозяйств предлагается возмещать им 50% расходов на привлечение квалифицированных иностранных агрономов, энтомологов и специалистов лабораторий, а также до 20% расходов на приобретение угольного котла.

На совещании также говорилось о планах создать Научно-исследовательский институт волокнистых культур, который будет заниматься исследованиями по новым направлениям в этой области.

На основе их результатов в сферу планируется внедрять новые технологии и оборудование. Ожидается, что эффективная связь науки и производства повысит рентабельность хлопково-текстильных предприятий, а также будет обеспечиваться соответствие продукции, полученной из хлопчатника, конопли и льна, требованиям международных стандартов.

Ранее портал EastFruit сообщил, что туркменские тепличные помидоры полностью вытеснили узбекские с рынка Таджикистана. Помидоры в Молдове и Таджикистане стоят дешевле, чем в Узбекистане, который почти сравнялся по ценам на помидоры с Польшей. Одной из главных причин называется запрет на использование природного газа теплицами и принудительный переход на отопление углём, что «полностью изменило экономику тепличного бизнеса и резко снизило эффективность выращивания тепличных овощей». При этом Узбекистан обладает одними из крупнейших запасов газа в мире и до недавнего времени являлся крупным экспортёром газа.

Ещё одна причина — высокий уровень закредитованности тепличных комбинатов Узбекистана долгами в иностранной валюте, что на фоне девальвации национальной валюты часто приводило к невозможности обслуживания долга и фактическому банкротству производителей. Собственникам теплиц уже несколько раз продлевали сроки выплаты кредитов. В последний раз, в августе прошлого года, президент продлил срок возврата займов на 2,2 трлн сумов для 1000 тепличных хозяйств.

Напомним, в феврале 2023 года мы сообщали, что для экономии газа часть теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц начнут переводить на угольное топливо. Всего в 2023 году планировалось перевести на уголь 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов.

Ранее в Минэкологии сообщили «Газете.uz», что вокруг Ташкента вместо «зелёного» кольца фактически образовалось «серое» кольцо из теплиц, которые работают на угле и загрязняют воздух. Всего вокруг столицы работают 631 теплица на площади 1314 га. Согласно анализу министерства, количество теплиц за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза (в Ташкентской области — в 2 раза), и 60% теплиц используют уголь как главный источник системы отопления.