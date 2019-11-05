В течение 10 месяцев на территории Узбекистана было зарегистрировано 9384 пожара, в которых погибли 88 человек, 240 получили ожоги, сообщила пресс-служба Главного управления пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Из общего числа 69,3% пожаров произошли в населенных пунктах, 9,5% — на объектах субъектов предпринимательства, 5,3% — на транспортных средствах и 1,3% — на государственных объектах.

Основные причины пожаров — неосторожное обращение с открытым огнем (38,9%), неправильное пользование электрическими приборами (30,1%), неисправность отопительных печей (11,1%), детская шалость (9,9%) и нарушение правил эксплуатации транспортных средств (4%).

При этом в результате профилактической работы сотрудников службы пожарной безопасности за 10 месяцев предотвращено 15586 пожаров. В результате оперативности огнеборцев на пожарах спасены 35 человек, 1271 домашнее животное, 123 единиц различной техники, а также строительные конструкции зданий и сооружений на сумму более 298 млрд сумов и материальных ценностей более чем 95 млрд сумов.

Как отмечается в сообщении, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество пожаров уменьшилось на 345, количество погибших уменьшилось на 10 человек, травмированных — на 56 человек.