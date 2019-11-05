Ректор Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ) Баходир Юнусович Ходиев освобожден от должности «за допущенные ошибки в работе и слабую организацию образовательных процессов», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования.

Решение об увольнении ректора было принято на совещании с участием советников президента Шерзода Кудбиева и Абдужаббора Абдувохидова, а также представителей Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры и других.

Баходир Ходиев возглавлял ТГЭУ с мая 2016 года. С 2015 года занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана, руководителя Комплекса Кабинета Министров по вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта. Ранее — с апреля 2014 года — работал государственным советником президента по вопросам науки, образования и культуры, до этого — с марта 2010 года министром высшего и среднего специального образования, а еще ранее работал ректором этого же вуза — ТГЭУ.

Новым ректором Ташкентского государственного экономического университета назначен первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Конгратбой Авезимбетович Шарипов.

Фото: Пресс-служба Минвуза.

Конгратбой Шарипов с мая 2017 года работал первым замглавы Минвуза. В разные годы занимал должности ректора Туринского политехнического университета в Ташкенте (2009−2010 и 2017−2019), первого проректора по финансам и экономике этого вуза (2010−2017), генерального менеджера управления новыми проектами GM Uzbekistan (2009) и другие.

В Минвузе добавили, что новому ректору поставлена «задача организовать образовательный процесс в ТГЭУ на уровне выше, чем в Туринском политехническом университете в Ташкенте».