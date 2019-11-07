Дорогие читатели! Я понимаю, что вам, наверняка, уже надоело читать про деревья. Поверьте, нам надоело про них писать. Но дело такое — раз мы за него взялись, то надо завершить. Я говорю «мы взялись», потому что это дело общее. И ваша поддержка всегда ощутима.

С большими трудами, после многих лет «стучания головой в стенку» мы достучались до самого верху, и 30 октября мораторий на вырубку деревьев был одобрен президентом. Мы очень обрадовались. Но осторожно. Ведь самое сложное — воплотить.

Идея моратория была предложена «Газетой.uz» 21 мая 2018 года. В оригинальной задумке, отклоненной Олий Мажлисом, она звучала так: «Ввести мораторий на вырубку любых деревьев на территории городов и сел сроком на два месяца».

В чем был смысл? Немедленно остановить варварство. Привести все в порядок. Во что исполнители превратили мораторий? А вот во что:

«Мораторий касается выдачи заключений на рубку деревьев. Рубка по выданным ранее разрешением может быть проведена, так как оплачена», — сообщил накануне хокимият Ташкента по итогам брифинга с Нодиржоном Юнусовым, начальником городского управления экологии и охраны окружающей среды.

Перевожу на простой уличный язык: «Вы тут, конечно, все молодцы. Указы там, письма, петиции. Но серьезные ребята уже все проплатили». Защита природы — это хорошо, но у нас она кончается там, где начинаются деньги.

Юридическая справка: мораторий — это когда государство приостанавливает на определенный срок взятые ранее обязательства. Так что указ президента не должен толковаться в форме «понимаем как хотим». Отправьте деньги обратно! Остановите вырубку.

Ведь строители оказались самыми ярыми рубщиками. Об этом говорит ваша же статистика за 2019 год. В 349 случаях спилили 5359 здоровых деревьев, росших на территории строек. Браконьеры таким масштабам могут только позавидовать.

Какие именно деревья рубить запретили — этого и вовсе никто объяснить не может. «Ценные деревья». Какие их них являются ценными? Этого никто не знает. «Градация будет уточняться». Где же вы были раньше? Год назад? Два года назад? Где пособие по санитарной обрезке и вырубке? Вы только вчера поняли, что его нужно разработать?

В общем. Эта колонка — не про деревья. Умный читатель увидит в ней более глубокий смысл. Она про все. Про отходы. Про канализацию. Про воду. Про животных. Она про то, что вся система охраны природы у нас — это чистый фарс.

В реальности природе уделяется последнее место. Проблемы, как правило, поднимаются жителями страны, журналистами, блогерами, активистами. И привлекать к ним внимание приходится с огромным трудом.

Что делают государственные органы?

Хокимият города? Молчит. Им важны инвестиции и успешно освоенная земля, под мерное жужжание наемных блогеров и пиарщиков, латающих дыры в имидже.

Госкомэкологии? И нашим, и вашим. Мы вас послушаем, но сделаем по своему, — не откажешь же предпринимателям, дары приносящим.

Олий Мажлис? Он свое мнение высказал год назад.

Экологическая партия? Многолетнее молчание, начатое под брендом «Экологического движения», успешно продолжается.

Так в чем же ваша функция? Вот про это колонка. А совсем не про деревья.