Хорезмский журналист Давлатназар Рузметов в ночь на 7 ноября погиб в автомобильной аварии. Об этом в Facebook сообщил его племянник. Похороны состоятся в четверг.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана, журналист был сбит автомобилем «ГАЗель», когда переходил дорогу Ургенч-Хива, примерно в 23:55 6 октября.

Получив травму головы, Давлатназар Рузметов скончался на месте. УВД Ургенчского района ведет доследственные действия по факту происшествия.

48-летний Давлатназар Рузметов был известен своими критическими материалами. Он вел Telegram-канал «Давлат НАЗАРдан хабарлар».

В последнее время работал корреспондентом газеты «Жамият» «(Общество»). Ранее был заместителем редактора газеты «Хоразм ёшлари» («Хорезмская молодежь»).

В октябре прошлого года был приговорен к административному аресту за нарушение общественного порядка после того, как пытался снять на видео совещание по вопросам сбора хлопка в местном хокимияте.

Руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов выразил соболезнования родным Давлатназара Рузметова в связи с его кончиной.