Абдуллох Тохиров, местонахождение которого было неизвестно на протяжении двух недель, в пятницу вечером впервые за это время вышел на связь. Об этом «Газете.uz» сообщил его отец Дильмурод Тохиров.

По его словам, Абдуллох позвонил ему примерно в 22:00 и сообщил, что его освободили. 20-летний житель Джалалкудукского района Андижанской области пропал после вызова в областное Управление внутренних дел 26 октября.

«Я его не видел, он позвонил и сказал, что его отпускают из Ташкента, и что он едет домой, в Андижан. Он был в хорошем настроении, не казалось, что он находился под давлением. Он не сказал, кто его отпустил. Пожелал не говорить», — рассказал Дильмурод Тохиров.

Он добавил, что сын едет именно домой, а не обратно в Управление внутренних дел Андижанской области.

26 октября по вине Абдуллоха Тохирова произошло ДТП. Он, управляя автомобилем Lacetti, столкнулся с машиной Nexia-2, которая предположительно принадлежит начальнику Управления борьбы с терроризмом и экстремизмом УВД области Кахрамону Эргашеву. Отец возместил ущерб, купив запчасти. Однако позже Абдуллоха в сопровождении сотрудника РОВД доставили в УВД области, и потом его никто не видел.

В поддержку Абдуллоха Тохирова выступили блогеры, СМИ и пользователи социальных сетей, а в пятницу — Союз молодежи Узбекистана и партия «Адолат», которые призвали обеспечить прозрачность дела и не нарушать закон.

В МВД не стали комментировать происходящее, поскольку дело ведет «другое ведомство». В Генеральной прокуратуре заявляли, что не владеет информацией. Официальных заявлений о том, где все это время находился Абдуллох Тохиров и по какой причине, до сих пор не было.