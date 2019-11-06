До конца осени в Ташкенте будут посажены 55 тысяч дубов, чинар и ясеней в качестве компенсации за разрешения на рубку 4955 здоровых деревьев. Об этом на брифинге в среду сообщил начальник городского управления по экологии и охране окружающей среды (Ташгорэкологии) Нодиржон Юнусов.

В связи с большим количеством организаций, изъявивших желание принять участие в озеленении и благоустройстве города, число саженцев может возрасти до 100 тысяч, отметил он.

Ташгорэкологии предлагает зонировать Ташкент на участки для конкретных видов деревьев. Это предложение внесено в проект концепции озеленения столицы, который сейчас разрабатывается специалистами управления совместно с Государственным комитетом лесного хозяйства Узбекистана, экспертами Научно-исследовательского института лесного хозяйства и Ташкентского ботанического сада.

Говоря о введении с 1 ноября моратория на вырубку ценных пород деревьев, Нодиржон Юнусов добавил, что специалисты Академии наук расширили список деревьев, относящихся к ценным породам. Сейчас ожидается утверждение этого списка.

Поскольку мораторий не распространяется на санитарную обрезку и вырубку деревьев, разрабатывается пособие по санитарной обрезке и вырубке в разрезе каждого вида. За короткий срок охватить весь видовой состав деревьев невозможно, поэтому работа будет разбита на два этапа, отметил начальник Ташгорэкологии.

«Для ускорения процесса предложено на первом этапе разработать нормативы для широко распространенных видов деревьев. Это, например, чинара, ясень, дуб. Деревьев, с которыми возникают проблемные вопросы. В список войдет где-то 10−12 видов. На втором этапе будут разработаны пособия по санитарной обрезке менее распространенных, или менее „ценных“, для санитарной рубки видов», — сказал Нодиржон Юнусов.

В рамках реализации Концепции охраны окружающей среды до 2030 года Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды совместно с хокимиятом столицы, ботаническим садом и Главным управлением благоустройства разрабатывают правила и предложения по посадке, уходу и почкованию деревьев. По словам Нодиржона Юнусова, нормативы создаются для Ташкента, но с небольшими изменениями они могут распространяться и на регионы страны.

В связи с запретом на вырубку ценных деревьев в местах строительства, вступившим в силу с 1 ноября, предпринимателям предлагается рассмотреть возможность пересадки деревьев или изменения проекта строительства.

Нодиржон Юнусов подчеркнул, что вырубка деревьев в связи со строительством пока может встречаться в городе, потому что разрешения на вырубку были выданы до вступления моратория в силу.